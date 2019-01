Al Land la Fiera del Disco

Appuntamento con la Fiera del Disco di Legnano per domenica 13 gennaio. Organizzata dall’associazione culturale Rock Paradise, si terrà nel mitico locale “LAND” situato in Via Maestri del Lavoro 27.

La fiera vedrà trenta espositori con migliaia di Lp, Cd, Dvd e gadget musicali tra i quali curiosare e comprare. E’ possibile scambiare dischi e cd con gli espositori.

Ingresso gratuito, dalle 10 alle 19,