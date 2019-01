Al Melo il teatro è per tutti

Sarà presentato il 18 gennaio 2019, alle 21.00 in Sala Planet, via Magenta 3 a Gallarate il Laboratorio di Recitazione del Melo, aperto a tutte le persone di età superiore ai 16 anni.

Recitare vuol dire esplorare se stessi, alla ricerca di quelle parti di noi che possano aiutarci a dare vita ad un personaggio, ad

una situazione, ad una storia. Recitare vuol dire anche esplorare gli altri, i nostri compagni di lavoro, alla scoperta delle relazioni e degli infiniti e sottili fili che ci collegano e ci modificano.

Per riuscirci bisogna però imparare ad usare strumenti che in realtà già possediamo, per il semplice fatto di essere umani:

consapevolezza dello spazio, consapevolezza del nostro corpo, della nostra voce e delle nostre emozioni, consapevolezza degli altri e dei legami che inevitabilmente si creano e si sciolgono. Il laboratorio sarà uno spazio dove poter fare tutto ciò

sentendosi liberi di sperimentare, di iniziare un percorso per interrompersi e provarne un altro, senza essere giudicati, ma solo guidati ed aiutati. Sarà, forse, un luogo dove poter finalmente smettere di recitare nella vita di tutti i giorni per essere davvero noi stessi.

Docente è Maurizio Suraci.

Appuntamento ogni Sabato pomeriggio in Sala Planet dalle 15.00 alle 16.30

Università del Melo, via Magenta 3, Gallarate

www.melo.it – udm@melo.it – 0331708224 – 3461809804