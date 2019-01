AmaTe, torna la rassegna teatrale più buona della città

Per fare Teatro serve amore: per la cultura, per se stessi, per gli altri.

Su queste basi, da una idea del Direttore Organizzativo del Teatro Openjobmetis di Varese, Filippo De Sanctis, alcune compagnie teatrali “amatoriali” hanno risposto al suo appello dando vita ad una rassegna che da spazio a chi fa teatro “per amore”, un amore non solo per il palcoscenico, ma anche per ciò che con il teatro si può costruire: solidarietà. «Un progetto unico nel suo genere in provincia di Varese, ma crediamo anche raro in tutta la Lombardia, che oggi si affaccia alla sua quarta edizione – ha sottolineato de Sanctis – L’obiettivo del progetto è valorizzare il lavoro dei gruppi teatrali che, oltre a favorire la diffusione della cultura nella nostra città, rappresentano per molti, giovani e meno giovani, un’occasione di aggregazione, integrazione sociale e crescita personale; inoltre, grazie alle risorse che la rassegna sarà in grado di raccogliere, sarà possibile offrire un concreto supporto ad alcune realtà filantropiche varesine per la realizzazione di progetti di solidarietà, devolvendo ad esse il ricavato della vendita dei biglietti, al netto dei costi di allestimento».

Al fianco dell’iniziativa c’è il Comune di Varese che ha dato il patrocinio e ha concesso l’utilizzo del Teatro Openjobmetis di Varese, sede di svolgimento di tutte le rappresentazioni. «Anche quest’anno il sociale sale sul palco grazie all’impegno della cultura – sottolinea Roberto Molinari, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese – Un altro esempio di quanto questa città sia capace di fare sinergia quando si parla di solidarietà e attenzione alle persone più in difficoltà. Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, e ad una proposta culturale di alto livello, potremo aggiungere dei tasselli importanti ai servizi offerti dal mio assessorato in favore dei cittadini».

«Il gruppo delle compagnie, ormai consolidato con capofila gli “Effetti Collaterali”, ha raccolto nelle precedenti edizioni oltre 35.000€, coinvolgendo più di 7mila spettatori – ha spiegato Filippo De Sanctis – sostenendo così i progetti e le attività di molte realtà del terzo settore: Kiwanis Varese, Anaconda, Tincontro Onlus, SOS Malnate, Villaggio del fanciullo di Morosolo, Scuola Materna Divina Provvidenza, Suore della Riparazione di via Luini, La Finestra Onlus, Missione dei Padri Saveriani – Satkhira (Bangladesh), Caritas di San Benedetto del Tronto (a favore delle popolazioni terremotate delle Marche), Millepiedi onlus, Africa Mission, Fondazione Ascoli».

L’edizione 2019 della rassegna parte con quattro spettacoli in calendario nei primi mesi dell’anno, da febbraio ad aprile; la speranza è che in autunno possa aggiungersene un altro, quello proposto dalla Compagnia dei giovani della comunità pastorale “don Gnocchi” , che dedicandosi all’allestimento di grandi musical necessita di tempi più lunghi per la produzione, che è tuttora in corso e potrebbe completarsi in ottobre.

Gli “Attori in Circolo” – compagnia di attori composta da lavoratori dell’Ospedale di Circolo – apriranno la rassegna, domenica 3 febbraio alle 18, con “Non è vero ma ci credo” la nota commedia di Peppino De Filippo: lo spettacolo è a favore di La Finestra Onlus e Associazione Sulle Ali.

“I giovani di ieri e di oggi”saranno invece in scena domenica 17 febbraio alle 17 con “Due di picche”, testo del varesino Ettore Imparato; il ricavato sarà destinato a Tincontro Onlus.

Domenica 7 aprile alle 18 sarà invece la volta della compagnia capofila della rassegna, gli“Effetti Collaterali”, che presenterà una commedia («Diciamo farsa, che è più nelle nostre corde” ha commentato per la compagnia Laura Botter) del maestro Ray Cooney, “Funny money”: La commedia sarà presentata con la collaborazione del partner storico della compagnia, il club Kiwanis Varese.

Chiuderà il ciclo di rappresentazioni la compagnia “Il volto di velluto” una new entry, alla prima partecipazione alla Rassegna AmaTe, con la commedia inedita dell’autore varesino Matteo Tibiletti, “Uova al tegamino”, che andrà in scena domenica 14 aprile alle 21:00, a favore di Good Samaritan Onlus.

Tutte Le informazioni sulla rassegna e la vendita dei biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Openjobmetis: www.teatrodivarese.it.

IL PROGRAMMA DI AMATE

Domenica 3 febbraio 2019 ore 18:00

Gli ATTORI IN CIRCOLO presentano

“NON è VERO MA CI CREDO” di Peppino De Filippo

Ingresso unico 10 euro

Spettacolo a favore de La Finestra di Malnate e Sulle Ali Onlus di Varese

Domenica 17 febbraio 2019 ore 17:00

I GIOVANI DI IERI E DI OGGI presentano

“DUE DI PICCHE” di Ettore Imparato

Ingresso offerta minima 10 euro

Spettacolo a favore di Tincontro Onlus Varese

Domenica 7 aprile 2019 ore 18:00

Gli EFFETTI COLLATERALI presentano

“FUNNY MONEY” di Ray Cooney

Ingresso 10 euro intero – 5 euro ridotto ragazzi

Spettacolo a favore d Kiwanis Varese Onlus

Domenica 14 aprile 2019 ore 21:00

IL VOLTO DI VELLUTO presenta

“UOVA AL TEGAMINO” di Matteo Tibiletti

Ingresso 12 euro intero – 8 euro ridotto fino a 12 anni

Spettacolo a favore di Good Samaritan di Caronno Varesino