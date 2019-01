Animali di montagna, quattro consigli per sciatori “responsabili”

Be Part of the Mountain è una campagna di comunicazione condivisa per sensibilizzare escursionisti e praticanti delle attività outdoor alla problematica degli impatti da fruizione sulle risorse naturali delle aree protette alpine, e per dare maggiore visibilità alle iniziative locali avviate nei singoli territori.

Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale che mira a far collaborare aree protette, ONG per la tutela dell’ambiente, enti pubblici, club alpini e testimonial in tutto l’arco alpino. I promotori del progetto sottolineano in particolare quanto gli animali selvatici siano vulnerabili e necessitino di tranquillità e pace nei loro spazi vitali.

L’obiettivo principale è l’innesco di comportamenti virtuosi tra i praticanti degli sport invernali, attraverso lo scambio di buone pratiche, lo sviluppo di strumenti comuni per l’aumento della consapevolezza e la divulgazione delle informazioni.

Di seguito i quattro consigli per vivere la montagna e li sport invernali con responsabilità 01 EVITA LE ZONE SENSIBILI

In inverno, gli animali hanno bisogno di tranquillità. Evita i margini del bosco, i pendii e le altre aree libere dalla neve, così come riserve, zone di rispetto e altre aree con restrizioni. Tieni in considerazione l’eventuale presenza di queste aree quando scegli e pianifichi il tuo itinerario. 02 RIMANI SUL TRACCIATO

Rimani sui percorsi consigliati o sui tracciati esistenti, così che gli animali possano abituarsi alla presenza umana, specialmente nei boschi e lungo i loro margini. Non disturbare gli animali. 03 SII DISCRETO Riduci il disturbo evitando rumori molesti. Per quanto possibile, evita le attività al mattino presto o all’imbrunire. Quando vedi o senti animali, fermati e aspetta che si allontanino. Osservali a distanza. Se hai un cane, tienilo al guinzaglio o, se possibile, lascialo a casa con un amico durante le tue escursioni. 04 CONOSCI, VALUTA E RIDUCI IL TUO IMPATTO

Il tuo impatto sulla vita selvatica dipende dal clima e dalle condizioni nevose, dalle specie e dal periodo dell’anno. Raccogli le informazioni necessarie e valuta il tuo potenziale impatto sulle specie più vulnerabili. Segui i consigli qui sotto.

