Apre il nuovo centro Tigros di Gerenzano

Inaugurato giovedì 29 gennaio il nuovo centro Tigros di Gerenzano. La cerimonia è avvenuta alla presenza del parroco del paese, don Franco Motta, del sindaco Ivano Campi, e del patron dell’azienda, Paolo Orrigoni. Presenti anche i 65 dipendenti che, a turno, lavoreranno nella grande struttura, e i vertici dell’azienda che hanno lavorato alla progettazione e attuazione del nuovo negozio. L’inaugurazione del grande centro, situato sulla Varesina, al confine con Saronno, avviene proprio nell’anno del 40esimo anniversario di Tigros.

«Non sarà solo un punto vendita, ma un punto di riferimento per il territorio – ha commentato il sindaco Campi dopo la benedizione della struttura -. Quando c’è un imprenditore che va a investire nella zona vuole dire che il territorio è vito e attrattivo. Siamo molto felici di questo investimento».

Soddisfatto Paolo Orrigoni: «Il punto vendita di Gerenzano apre un anno in cui saremo molto impegnati a sviluppare diversi cantieri, perché riteniamo di offrire una buona proposta ai nostri clienti. Andremo anche in territori dove oggi non siamo presenti. Questa cerimonia apre un anno importante: nel 1979 aprimmo il primo negozio a Castronno, oggi sono passati 40 anni. Bellissimo poter aprire un anno così importante con un punto vendita di cui ci sentiamo così orgogliosi».