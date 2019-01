Arrivano i voucher-taxi per i non vedenti

A Gallarate arrivano le corse taxi gratis per le persone non vedenti. È il risultato di un accordo tra radiotaxi e servizi sociali del Comune e Unione Italiana dei Ciechi.

«Daremo ai non vedenti residenti buoni per il servizio taxi dal valore di sei euro ((€ 5.00 messi a disposizione dal Comune ed € 1,00 da Atg Radiotaxi), per un massimo 40 buoni l’anno, per trasporti all’interno o fuori dalla città» spiega il sindaco Andrea Cassani.

La misura – pur limitata nel valore nell’arco dell’anno – ha una sua logica anche per alcune esigenze specifiche delle persone non vedenti. «Sappiamo ad esempio che alcuni lavorano fuori Comune e in occasione di scioperi hanno difficoltà a muoversi e devono farsi carico della spesa per il taxi».