Automobile si ribalta in via Don Milani

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri nel pomeriggio di oggi (lunedì 14 gennaio), alle ore 17:30, nel comune di Biandronno (Va), in via Don Milani. Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Coinvolte nell’incidente tre persone, tra cui una bambina di 5 anni, che sono state portate all’Ospedale di Cittiglio in codice verde.