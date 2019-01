Bocce, riprendono i campionati a squadre

Dopo la lunga sosta invernale, con sabato 12 gennaio finalmente riprendono le competizioni a squadre, nelle quali sono impegnate le compagini del Varesotto, segnatamente il Campionato Italiano Società Serie A, il Campionato Italiano Società Serie A femminile e il Campionato di Promozione Società 3° Categoria.

Da cosa sono attese le squadre della Provincia di Varese? Partendo dal livello più alto, l’Alto Verbano, nel girone 1, deve far visita, a Treviso, all’attuale capolista Fashion Cattel. L’impresa di far risultato sembrerebbe proibitiva, i veneti possono contare su un vero e proprio squadrone: possiedono cinque fuoriclasse – Giuseppe e Pasquale D’Alterio, Mirko Savoretti, Luigi Coppola, Giuseppe Pappacena – fra i quali tre sono di A1 e quattro albergano stabilmente nei primi 15 giocatori della classifica stagionale. Ma non è che la squadra varesina sia costituita da elementi raffazzonati qua e là, bensì da fior di campioni: l’unico difetto è la rosa ristretta, per cui anche un breve appannamento di uno dei quattro moschettieri diventa un handicap difficilmente ricuperabile.

Altro incontro di cartello per il Campionato Italiano Femminile, le varesine della F.lli d’Italia di Somma Lombardo scendono a Milano per un derby ricco di aspettative; dopo aver trionfato nella gara d’esordio contro le piemontesi di Possaccio – 6-0 il risultato -, qualora dovessero primeggiare in trasferta, porrebbero una seria ipoteca al successo in questo minigirone a tre, che apre comunque le porte per le finali di Roma dei primi di giugno. Sono le naturali favorite, ricordiamo che l’ossatura base della squadra è rappresentata dalle vincitrici della Coppa Italia in quel di Trapani, ma la Caccialanza è il tradizionale “osso duro da rodere”.

Infine, il Campionato di Promozione Categoria C, al girone 1, vede competere tre compagini su quattro del Varesotto con una classifica già allungata, nella quale guida la Crevese con tre punti di vantaggio sui piemontesi di Trobaso: in coda distaccate di cinque punti dalla vetta sono appaiate la Bederese e la Ternatese. La quarta giornata prevede l’incontro casalingo di Bedero con Trobaso; la voglia di rivincita dei luinesi è molto forte, basta ricordare che all’andata stavano dominando 4-1, ma poi si fecero raggiungere, compromettendo la corsa al primato. Nell’altro match la Ternatese ospita la Crevese, anche per gli ospitanti il successo è d’obbligo per continuare a sperare, ma non sarà affatto facile, Creva tiene moltissimo a proseguire il cammino e, vincendo, avrebbe altissime probabilità di arrivare in testa al girone, aprendosi così lo spazio per il successivo passaggio interregionale.

PILLOLE DI BOCCE

Sabato 28 dicembre ore 14 – Treviso – Campionato Italiano Società Serie A

Fashion Cattel Monastier (TV) – Alto Verbano (VA)

Classifica – Fashion Cattel 13, Boville 10, CVM 9, Capitino 9, Alto Verbano 9, A.P.E.R. 9, Montegranaro 8, Martano 0.

Sabato 28 dicembre ore 14 – Milano – Campionato Italiano Società Femminile

Caccialanza (MI) – F.lli d’Italia (VA)

Classifica: F.lli d’Italia 3, Caccialanza (una partita in meno) zero, Possaccio zero

Sabato 28 dicembre, ore 14 – Campionato di Promozione Società Categoria C

Brezzo di Bedero: Bederese (VA) – Trobaso (VB)

Ternate: Ternatese (VA) – Crevese (VA)

Classifica – Crevese 7, Trobaso 4, Bederese 2, Ternatese 2