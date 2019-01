Brugnone (Pd): “Il sindaco aumenta le tasse per colpa di Lega e 5 Stelle”

Il consigliere comunale del Pd Massimo Brugnone va all’attacco del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, dopo l’incontro pubblico di metà mandato che si è svolto venerdì sera al teatro Sociale Delia Cajelli e durante la quale il primo cittadino ha annunciato un aumento delle tasse.

La leva fiscale che l’amministrazione vuole toccare è quella dell’addizionale comunale Irpef che passerà da 0,4 a 0,8%. Cosa che non aveva potuto fare l’anno scorso perchè il precedente governo aveva bloccato gli aumenti delle tassazioni comunali (e lui aveva aumentato la Tari).

«Alzare le tasse: è questo l’unico investimento di cui sembra essere capace questa amministrazione. L’anno scorso i rifiuti, adesso tocca all’addizionale Irpef che addirittura raddoppia e passa da 0,4 a 0,8%. Questo vuol dire che Antonelli preleverà dalle tasche dei bustocchi 4 milioni di euro in più, nel solo 2019. E, usando l’irpef, le tasche svuotate saranno quelle di chi già paga le tasse. Pagheranno gli onesti» – critica Brugnone.

Per Brugnone Antonelli non dice perchè è costretto a farlo: «Perché Regione Lombardia, guidata dal centro destra, ha diminuito i finanziamenti verso i Comuni. Perché il Governo Lega – 5 stelle ha diminuito i fondi verso i Comuni. Perché le stesse forze politiche che guidano Busto Arsizio hanno detto ad una città come la nostra: non ci interessa se il vostro bilancio è in positivo, non ci interessa se già pagate alte tasse allo stato centrale, se volete dei servizi pagateveli da soli. Ci servono i soldi per il reddito di cittadinanza. Esattamente il contrario di quello che aveva fatto il Governo di centro sinistra che ha direttamente investito in città rimettendo a nuovo la stazione FS».

Per il consigliere democratico «non lo dice che l’aumento delle tasse è colpa dei suoi partiti che sono al Governo di Regione Lombardia e del Paese. Non lo dice che i responsabili dell’aumento delle tasse a Busto Arsizio hanno un nome, un cognome e dei simboli che lui rappresenta: Lega Nord, Forza Italia, i finti civici di ex Alleanza Nazionale (e in più anche i 5 Stelle). Tutte forze politiche con cui lui governa in città e che lo sostengono in Provincia. Su cui fonda il proprio potere politico e che l’unica cosa che sono capaci di fare è bastonare i cittadini di Busto Arsizio. Alzando le tasse».