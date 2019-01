Carabinieri: due arresti a capodanno

35 pattuglie sulle strade, due arresti, 8 persone denunciate in stato di libertà, oltre 300 gli individui controllati.

È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato la notte di Capodanno dai Carabinieri del Comando Provinciale di Varese. Il dispositivo ha visto la presenza di pattuglie nei luoghi nevralgici di aggregazione giovanile e nelle vicinanze di locali pubblici e discoteche. Al pari dei centri urbani sono stati intensificati i controlli preventivi della circolazione stradale con posti di blocco ad “alta visibilità” e la “cinturazione” di aree sensibili, effettuati da pattuglie in uniforme ed in abiti civili.

L’attività preventiva è stata altresì rivolta a scongiurare il triste fenomeno degli incidenti stradali.

Nel corso dell’attività a Busto Arsizio sono stati arrestati:

– B. D., artigiano calabrese di 47 anni residente a Busto Garolfo (MI), che, durante il controllo di un esercizio pubblico, risultava colpito da un ordine

carcerazione di oltre due anni emesso dal tribunale di Milano per ricettazione;

– C. I., bustocco di 40 anni residente a Fagnano Olona fermato in uno

dei numerosi posti di controllo predisposti in tutta la provincia – che risultava

colpito da un mandato di cattura di sei mesi emesso dal Tribunale di Busto

Arsizio, per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Sempre i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno denunciato in stato di libertà 3 individui: si tratta di un 42enne algerino e di un 43enne entrambi di Busto Arsizio, nonché di una ragazza di 28 anni di Marnate. Segnalati alla Prefettura di Varese, come assuntori di stupefacente, anche due giovani di 36 e 22 anni, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

Interventi si segnalano anche a Orino per furto e a Laveno Mombello per incendio boschivo.