Daniele Massaro in visita alla pediatria

Daniele Massaro, ex calciatore del Milan e ora Brand Ambassador del Club rossonero, sarà nel reparto di Pediatria all’Ospedale Del Ponte di Varese mercoledì 30 Gennaio, per fare visita ai piccoli degenti e portare loro in dono alcune magliette dell’AC Milan.

Massaro è stato Campione del Mondo nel 1982 e ViceCampione nel 1994, oltre ad essere vincitore di Coppe dei Campioni (1989,1990,1994) e di numerosi scudetti con il Milan.