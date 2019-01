Eseguito con successo il primo intervento di chirurgia bariatrica

Operata, dimessa e inserita nel programma di recupero. Il primo intervento di chirurgia barbarica all’ospedale Galmarini di Tradate si è effettuato lo scorso 14 dicembre.

La paziente è stata sottoposta a Sleeve Gastrectomy per via laparoscopica, una tecnica che permette di ridurre la capacità dello stomaco di circa i due terzi: in questo modo la camera ricettiva del cibo diventa più piccola e si riacquista un senso di sazietà precoce.

Ad eseguirlo è stato il dott. Andrea Rizzi, Direttore della Chirurgia del Galmarini specializzato proprio in questo indirizzo chirurgico.

Al primo controllo con il chirurgo è stato confermato il decorso assolutamente regolare e privo di complicanze.

«Come promesso, l’attività bariatrica a Tradate ha preso avvio prima del termine del 2018 – commenta soddisfatto il dott. Andrea Rizzi – e durante questo nuovo anno sarà implementata: in queste settimane infatti sono in programma altri interventi. Ringrazio tutti i colleghi e lo staff che si sono messi a disposizione per iniziare questo nuovo percorso nel nostro presidio».