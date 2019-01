Fondazione Scuola dell’Infanzia “Luigi Tagliabò”

Via Don Luigi Colnaghi 4, Cocquio Trevisago

Numero di telefono: 0332 700482

Indirizzo email: segreteriatagliabo@libero.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7,30-17,30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

L’offerta formativa viene ampliata con dei laboratori che possono variare di anno in anno quali ad esempio educazione motoria ,inglese con specialista esterna madrelingua, musica con specialisti esterni.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta di frequenza euro 180,00 per i residenti, 230,00 euro per non residenti; pre scuola euro 35,00 e post scuola euro 40,00.