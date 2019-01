Galà di premiazione del concorso “Natale in Vetrina 2018”

Domenica 13 gennaio 2019 alle ore 16 presso il Teatro Comunale di Varano Borghi in via Vittorio Veneto 7 si svolgerà l’evento di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2018, organizzato dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino – il “Distretto che vola”, con il sostegno di ConfCommercio Ascom Gallarate Malpensa e Varese.

L’evento, presentato da Barbara Gorlini dell’agenzia di marketing e comunicazione WebCreativi di Sesto Calende, vedrà come ospite d’eccezione quest’anno Germano Lanzoni, famoso volto de “Il Milanese Imbruttito” e voce ufficiale del Milan, che intratterrà il pubblico con la sua coinvolgente irriverenza.

Sul palco anche le splendide modelle che sfileranno per InStyle Abbigliamento di Sesto Calende: la top model internazionale e stilista Renata Kurek e le bellissime Dafne Apollonio e Erika Liberatore, con gli accompagnamenti musicali di Dj Charly Guerrero e Paolo Ghezzo Sax.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai vincitori del Fiorino d’Argento di Varano, la manifestazione canora per bambini che quest’anno compie 40 anni, organizzata dal Gruppo Evviva Noi diretto da Gianna Beldì.

Sul tradizionale maxi schermo saranno proiettate le foto di tutte le vetrine in concorso realizzate con la collaborazione di Roberto Angero e Alberto Zarini di Somma Lombardo, Fotosì di Castronno, Roberto Veronesi di Sesto Calende e Francesco Ponti di Angera.

Come ogni anno saranno premiate le tre vetrine natalizie più belle di ognuno dei comuni del Distretto: Somma Lombardo, Sesto Calende, Golasecca, Angera, Taino, Varano Borghi, Mercallo e Mornago. Un premio speciale alle tre migliori vetrine del Distretto, alla vetrina floreale e all’allestimento esterno o interno più votati tra gli otto comuni partecipanti.

Per l’organizzazione dell’evento si ringraziano gli sponsor Floricultura Varanese, il Papavero di Mornago, Il Piccolo Ristoro, Tenuta Tovaglieri e Pizzeria Ristorante la Lanterna di Golasecca, Immagine Acconciature di Rosa Olivo e i Tesori della Natura di Varano, Katia Style Revolution di Mornago e Easy Service di Varese.

Le foto delle vetrine in gara sono visibili alla pagina Facebook del Distretto

Ingresso gratuito