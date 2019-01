Incendio a Vegonno, all’opera vigili del fuoco e protezione civile

Incendio nei boschi di Azzate, in località Vegonno. (foto di Laura Bosca postata nel gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto”)



Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di lunedì 14 gennaio, intorno alle 16. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e due fuoristrada attrezzati con moduli antincendio, hanno spento le fiamme.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sono circa 400 i mentri quadrati di bosco ad essere stati interessati dall’incendio. Dalla serata sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile specializzati nell’anti incendio boschivo.