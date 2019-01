La 38° edizione del presepe vivente

Duecentocinquanta calze ai bambini, un migliaio di partecipanti con comparse in costume d’epoca e una storia da preservare, perché il presepe vivente di Brezzo di Bedero ha compiuto quest’anno i 38 anni.



E l’affetto per le tradizioni non è mancato.

Organizzato dalla parrocchia di Brezzo di Bedero con patrocinio del Comune, il 6 gennaio alla rappresentazione è arrivata la Befana coi Re magi: una continuazione di quanto visto la sera del 24 dicembre.

Galleria fotografica Il \"super presepe\" di Brezzo di Bedero 4 di 5

Quella di ieri, domenica, è stata una bella giornata calda a differenza di altri anni con clima rigido, neve e ghiaccio.

E la Befana ha distribuito le calze a tutti i bambini, tra vin brulè, panettone e pandoro per tutti, comprese le comparse in costumi dell’epoca

Il prezioso contributo della protezione civile ha consentito di gestire l’afflusso delle auto ai parcheggi.