“La campana sta cadendo”, chiusa la piazza

In Comune era in corso una riunione di amministratori quando dopo mezzogiorno un cittadino ha chiamato per avvertire: “La campana sta cadendo”.

Galleria fotografica La campana di Caronno Varesino 4 di 6

Il sindaco Mario De Micheli è sceso in piazza, ha guardato verso l’alto e ha chiamato i vigili del fuoco: “Venite che c’è qualcosa che non va”.

Questa scena, degna dei film di Don Camillo si è vissuta oggi, 3 gennaio a Caronno Varesino. I vigili del fuoco sono arrivati in paese con un’autoscala per le verifiche del caso.

Un lettore ha inviato alcune foto da cui emerge che in effetti la campana “sporge” dalla sua cella nel campanile della chiesa di San Vincenzo.

«Per me è da togliere», spiega il sindaco «ma valuteranno gli esperti».

Nel frattempo la viabilità è stata interdetta sull’intera via sottostante, la piazza Mazzini, dove al civico uno sta di casa proprio l’edificio di culto.

Il tutto sotto gli occhi attoniti dei cittadini