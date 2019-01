La Croce Rossa Valceresio cerca volontari

In più ci sei tu a far crescere la più grande organizzazione umanitaria al mondo!

Croce Rossa Italiana è sempre alla ricerca di nuovi volontari. Ecco l’occasione per aiutare sul territorio, ma non solo. Le persone che hanno bisogno, le situazioni di emergenza, sanitarie, ambientali, sociali, sono sempre di più, anche sul nostro territorio. Croce Rossa, anche se spesso è identificata solo con l’ambulanza, non è solo questo e basta avvicinarsi a questo mondo per scoprirlo e trovare il proprio posto in una realtà mondiale.

L’invito del Comitato di Valceresio è rivolto a tutti coloro che intendono mettersi in gioco, fare del bene, dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, intraprendere un percorso di crescita e conoscenza, incontrare persone nuove con cui condividere obiettivi e principi. Basta davvero poco per fare molto!

Lunedì 4 febbraio inizierà il corso base per diventare volontario, il primo passo del percorso formativo che permette di svolgere diverse attività all’interno del comitato, ma anche porre le basi per accedere ai successivi corsi per ottenere il titolo di soccorritore, ma soprattutto il primo fondamentale impegno per indossare un’importante divisa riconosciuta a livello internazionale, una divisa che racchiude in sé 7 principi fondamentali: umanità, volontarietà, universalità, indipendenza, unità, imparzialità, neutralità.

Presso la sede CRI di Arcisate si terrà, venerdì 1° febbraio alle ore 21.00, la serata di presentazione del corso Per iscriversi alla serata di presentazione di venerdì 1° febbraio scrivere a valceresio@cri.it o comunicazione.crivalceresio@gmail.com.

Siamo a disposizione per informazioni e approfondimenti. Info: www.crivalceresio.it – www.gaia.cri.it – valceresio@cri.it – tel. 0332471899.