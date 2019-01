La Francigena del Sud: incontro all’Insubria

Mercoledì 16 Gennaio alle ore 21.00, nell’aula Magna dell’Università dell’Insubria in via Durant 3 a Varese, Stefano Fort presenterà “La Francigena del Sud”.

Da Roma a Santa Maria di Leuca, passando per Monte Sant’Angelo, un ciclo-viaggio di quindici giorni per esplorare il centro-sud Italia, fino ai porti d’imbarco per la Terra Santa.

Con Ultreyabike, la bici dei viaggi lenti, Stefano ha percorso il tratto meno conosciuto, ma non meno affascinante, di quella via che collega idealmente Canterbury con Gerusalemme: Roma – Anagni – Cassino – Benevento – Foggia-MonteSant’Angelo – Manfredonia – Bari – Brindisi – Lecce-Santa Maria Di Leuca – Manduria-Brindisi

L’accesso alla sala sarà rigorosamente limitato alla capienza massima della sala definita dalle norme di sicurezza. (188 posti)

Ingresso libero