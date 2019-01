La Giöbia brucia al Monastero

Giovedì 31 gennaio 2019, in occasione della festa della Giöbia – antica tradizione del varesotto che celebra la fine dell’inverno – il Monastero di Torba a Gornate Olona apre le sue porte in via straordinaria in orario serale. Alle 18.30 i visitatori potranno raccogliersi attorno al fuoco che, secondo il rito di origine contadina, purifica, scaccia i malanni e promette fertilità e buoni raccolti, per rivivere attraverso i racconti cinque secoli di storia agreste del monastero.

Le guide accoglieranno i visitatori attorno al fuoco scoppiettante in un grande braciere e leggeranno insieme a loro storie e racconti del mondo rurale, dedicati al passaggio tra la fine dell’inverno e la ripresa dei lavori agricoli.

Dalle 18.30 alle 19.30 gli ospiti potranno partecipare a una speciale visita serale al bene e alle ore 19.30 saranno invitati a gustare una cena creata sui gusti e profumi della tradizione popolare lombarda presso il ristorante “La Cucina del Sole” situato all’interno al monastero.

L’evento è su prenotazione fino a esaurimento posti.

Monastero di Torba

Giorno e orario: giovedì 31 gennaio 2019, dalle ore 18.30.

Ingresso con visita guidata:

Intero: 10 €; Ridotto (ragazzi 4-14 anni): 5 €, iscritti FAI e residenti del Comune di Gornate Olona: 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €

Ingresso con visita guidata + cena (su prenotazione fino esaurimento posti):

Intero: 40 €; Iscritti FAI e residenti del Comune di Gornate Olona: 35 €

Per informazioni e prenotazioni: tel. 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it