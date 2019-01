La Giornata della Memoria la organizzano le scuole

Il 27 gennaio si celebra e ricorda uno degli avvenimenti più cruenti e toccanti della storia dell’umanità: la Shoah. La Giornata della Memoria, giunta alla sua 19esima edizione, dedica un pensiero a tutte le vittime dell’Olocausto, delle leggi razziali e di coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista.

Come ogni anno la città si prepara alla sua celebrazione con una serie di eventi promossi e coordinati dall’Amministrazione Comunale, realizzati in collaborazione con varie realtà del territorio e con la partecipazione delle scuole superiori del territorio riunite nel progetto “La storia ci appartiene” (Licei Classico Linguistico Scienze Umane Daniele Crespi, Liceo Artistico Paolo Candiani – Liceo Musicale Coreutico Pina Bausch, Liceo Scientifico Arturo Tosi, Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi, IPC Verri, Istituti Acof).

La Giornata della Memoria è curata in particolare dal Liceo Crespi: sabato 26 gennaio alle 10.00 alcune classi dell’Istituto parteciperanno alla cerimonia istituzionale che prevede un momento di riflessione al Tempio Civico di Sant’Anna, seguito da un omaggio al monumento ai Caduti nei Lager (palazzo comunale) e al monumento alla Resistenza e Deportazione (via Fratelli d’Italia).

Alle 10.30 ci si sposterà nell’aula Ali della Libertà (piazza Trento e Trieste) per «Se vuoi essere universale, racconta il tuo villaggio”. Si tratta della presentazione dei lavori di approfondimento realizzati dai ragazzi guidati dalla professoressa Loredana Mottura sul Monumento dei caduti nei Lager di Muzio Merelli e su Camp Des Milles (Francia) con la partecipazione della corale di Istituto. Sarà anche l’occasione per un’ anteprima della mostra Memoria, Memorie.

Alle 21.00, a chiusura della giornata, lo spettacolo Come una Rana d’inverno di Antonella Colombo a cura del Centro Arte Danza al teatro Sociale. Lo spettacolo, interpretato dai ballerini del Centro Arte Danza, fa rivivere con l’apporto di immagini, video, musiche, parole e danza, le tragedie di un’epoca storica che vorremmo non si ripresentasse all’umanità. Nello scenario della Varsavia del 1943, un giovane insegnante ebreo, Yosef, riesce a nascondere e salvare dai campi di sterminio tanti piccoli bambini, segnati ormai dal loro tragico destino. Compie questa impresa grazie all’aiuto di tanti uomini e donne, che mettono a rischio la propria vita e quella dei familiari. Figura di spicco è quella di Ester, una giovane infermiera che aiuterà Yosef nella disperata impresa. Lo spettacolo sarà replicato per le scuole nella mattinata del 28 gennaio.

Le iniziative proseguono domenica 27 gennaio alle ore 17.00, presso la Sala Tramogge Molini Marzoli, con la presentazione del libro “Alla vita” di Samuel Artale Von Bel Skoj-Levy. Il libro, edito dalla GMC Editore, è dedicato all’esperienza dell’autore nel lager nazista di Auschwitz-Birkenau, che all’età di 7 anni è stato internato con tutta la sua famiglia ed è riuscito a sopravvivere grazie ad uno straordinario attaccamento alla vita. Un esempio vivente che è un’importantissima testimonianza per tutti, quella del professore Von Bel Skoj-Levy, oggi 83enne.

Di seguito il programma completo degli eventi, che ha preso il via già dal 10 gennaio con le iniziative per la commemorazione della deportazione degli operai della Ercole Comerio (a cui hanno partecipato anche il liceo Candiani e l’ITE Tosi) e il 17 gennaio con il monologo “Rapporto su la banalità del male”, proposto sempre dal liceo Crespi, a cui hanno partecipato classi di tutte le scuole superiori:

26 gennaio

ore 10.00

Tempio Civico

Monumento ai deportati nei lager Palazzo municipale

Monumento alla Resistenza e Deportazione via Fratelli d’Italia

ore 10.30

Aula Ali della Libertà

Piazza Trento Trieste

«Se vuoi essere universale, racconta il tuo villaggio» presentazione dei lavori di approfondimento sul Monumento ai caduti nei Lager e su Camp des Milles (Francia) a cura del Liceo Classico Crespi

ore 21.00

Teatro Sociale

Spettacolo “Come una rana d’inverno” a cura del Centro Arte Danza.

Soggetto, sceneggiatura e coreografie di Antonella Colombo; assistenti alle coreografie: Marilena Garufi e Daniela Macchi; luci e audio di DbDecibel di Davide Costa; costumi di Bruna Scazzosi

Ricordiamo che dal 26 al 31 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria la Biblioteca comunale Roggia predisporrà una mostra diffusa di materiale bibliografico e audiovisivo sulla Shoah rivolta ad un pubblico di lettori adulti e bambini, con videografia e bibliografia aggiornata.

Altre iniziative in Città:

a cura dei Licei Classico Linguistico Scienze Umane Daniele Crespi

23 gennaio ore 11.00 – Teatro Sociale

Spettacolo “Il tema di Sara” del gruppo teatrale Università della Terza Età di Gorla Maggiore, regia di Loredana Raneli

26 gennaio ore 9.00 – Aula Magna

Proiezione del film “Una volta nella vita” di M.C. Mention Schaar (Francia 2014)

28 gennaio ore 9.00 e ore 11.00 – Aula Magna

Lezione-conferenza sulla figura di Erich Kleiber a cura del musicologo Paolo Zeccara

Liceo Scientifico Arturo Tosi

26 gennaio

La rappresentazione della Shoah nel cinema, laboratorio di analisi del linguaggio cinematografico a cura di Roberto Della Torre

30 gennaio

Lezione di approfondimento “La storia ci appartiene”. Le deportazioni a Busto: soggetti, motivazioni, destinazioni, a cura di Ernesto Speroni

Liceo Artistico Paolo Candiani – Liceo Coreutico Musicale Pina Bausch

25 gennaio

“Con Liliana Segre, no al razzismo e all’intolleranza”

ContestAMC contro il razzismo, con esposizione opere degli studenti negli spazi scolastici, organizzato dagli studenti del Consiglio d’istituto

ore 11 – Aula Magna

“Il ballo di Mantova: un canto per la speranza e la memoria”, danza, musica e parole per un nuovo umanesimo, a cura degli studenti del liceo

27 gennaio

ore 21 – sala Pro Busto

Concerto “Note di Memoria” della corale musicale, ingresso gratuito

5 febbraio

Aula magna

Testimonianza di Vera Vigevani Jarach: dalle radici del cuore, che affondano nel dolore, la voce ridente dei giusti

Iniziativa in collaborazione con ANPI Busto

Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi

28 gennaio

Proiezione del video sulle vicende degli operai della Comerio realizzato dagli studenti del Gruppo Teatrale di Istituto e della classe VA- Sistemi Informativi

Istituto Comprensivo Ezio Crespi

28 gennaio

Auditorio Sant’Anna, Via Comerio 10

Rielaborazione lessico-musicale-teatrale delle testimonianze di due reduci dai campi di concentramento di Amburgo e Auschwitz

Teatro Sociale

23 gennaio ore 21

“A cavallo di uno scherzo” spettacolo a cura del Progetto Zattera con i ragazzi del corso di teatro.