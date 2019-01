La Pro Patria rimonta e vince contro l’Olbia

L’aveva anticipato mister Javorcic che questa prima gara del 2019 sarebbe stata imprevedibile: una volta andati in vantaggio con la prima vera occasione, i tigrotti si fanno rimontare nel primo tempo da un’ottima Olbia, che davanti fa paura ma che ad inizio secondo tempo non chiude la partita, spianando la strada alla contro-rimonta bustocca targata da una doppietta di Gucci, che regala così ai tifosi i primi tre punti dell’anno.

Primo tempo

Inizio di partita sottotono per i tigrotti che subiscono le incursioni sarde, ma all’11’ Galli raccoglie una palla vagante e scarica al volo verso la porta: Crosta c’è, ma la sua respinta è sfortunata in quanto Le Noci arriva per primo e da due passi porta avanti la Pro Patria.

Il canovaccio però non cambia, Ragatzu e le due punte Ogunseye e Ceter spingono e mettono non poco in difficoltà la retroguardia bustocca. Al 25’ arriva il pareggio di Ogunseye, con un facile tap-in dopo il passaggio di Ceter liberato egregiamente in area da una spizzata intelligente di Ragatzu. Al 30’ Le Noci va vicino alla traversa su punizione, ma le brutte notizie non sono finite. Quattro minuti dopo infatti è ancora Ragatzu ad indovinare il lancio smarcante per Ogunseye che da solo in area controlla e buca Tornaghi, bissando la doppietta. Gli ultimi dieci minuti non consegnano emozioni particolare, da segnalare lo stato confusionale dei padroni di casa.

Secondo tempo

Ricominciano le ostilità e subito l’Olbia ha l’occasione per l’1-3, con Ceter che involato in porta si fa recuperare da due difensori. La palla rimane a disposizione di Ragatzu che prova il pallonetto su Tornaghi, fuori di pochissimo. Al 58’ ancora sardi in avanti, il contropiede illuminato da Ragatzu viene sprecato da Ogunseye che davanti alla porta sbaglia il tiro incrociato. Javorcic a questo punto decide di mettere in campo un assetto super offensivo, inserendo Gucci di fianco a Mastroianni e Le Noci, ed è proprio il neo entrato numero 9 che al 69’ sfrutta il lancio di Battistini e l’incertezza della difesa ospite per battere a tu per tu Crosta, riportando la gara in equilibrio. Morale ribaltato e padroni di casa che fanno la voce grossa: dopo un paio di tiri dal limite di Mastroianni e Pedone, all’89’ arriva il gol vittoria sempre di Gucci, bravissimo ad arrivare per primo su un pallone più volte ribattuto in area dopo un cross dalla trequarti. Ultimo brivido del match al 93’ con l’incornata di Iotti davanti a Tornaghi che però non trova la porta.

LE INTERVISTE

Parla Mister Javorcic alla fine della sofferta vittoria contro l’Olbia: «E’ stata una partita tosta, piena di episodi da dentro o fuori. Nel primo tempo in difesa abbiamo concesso tanto, ma ci sta soffrire quando gli attaccanti hanno una tale dimestichezza, è un merito del loro talento. Detto questo nel secondo non ci siamo scoraggiati e rischiando abbiamo iniziato una gestione diversa della partita, cercando di colpire i punti deboli e ci è andata bene. C’è la consapevolezza del percorso che stiamo facendo nel quale questi tre punti strappati pesano tanto. Come ho detto ieri l’obbiettivo è la salvezza, e i punti che stiamo macinando ci indicano che siamo sulla giusta strada».

Un po’ più scoraggiato Filippi, consapevole però che la sua meriti di più di quanto raccolto finora: «Oggi abbiamo fatto un gran primo tempo, emergendo con la qualità ed il talento che ci contraddistinguono, contro una Pro Patria aggressiva abbiamo saputo gestire bene. Peccato per la poca concretezza nel secondo tempo, dobbiamo imparare a fare nostri gli episodi che in queste partite sono decisivi. Continuiamo a lavorare a testa bassa».

GUCCI, IL PROTAGONISTA DEL MATCH

IL TABELLINO

AURORA PRO PATRIA 1919 – OLBIA CALCIO 1905 3 – 2 (1 – 2)

Marcatori: 11′ p.t. Le Noci (PP), 25′ e 33′ p.t. Ogunseye (OLB); 24′ e 44′ s.t. Gucci (PP).

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Tornaghi; 4 Battistini, 19 Zaro, 15 Boffelli; 21 Colombo, 13 Gazo (20′ s.t. 9 Gucci), 14 Bertoni (45′ s.t. 18 Lombardoni), 23 Ghioldi (20′ s.t. 24 Pedone), 3 Galli; 10 Le Noci (25′ s.t. 25 Sane), 17 Mastroianni.

A disposizione: 12 Mangano, 2 Marcone, 5 Molnar, 8 Disabato, 11 Santana, 18 Lombardoni. All. Javorcic.

OLBIA CALCIO 1905 (4-3-1-2): 1 Crosta, 2 Pinna, 4 Bellodi, 6 Iotti, 23 Cotali; 8 Vallocchia, 20 Muroni, 19 Biancu; 10 Ragatzu; 7 Ceter, 9 Ogunseye.

A disposizione: 22 Van Der Want, 33 Marson, 3 Pitzalis, 13 Pennington, 15 Cusumano, 14 Pisano, 39 Bah. All. Filippi.

ARBITRO: Davide Moriconi della Sezione di Roma 2 (Francesco Cortese della Sezione di Palermo e Milos Tomasello Andulajevic).

Angoli: 6 – 4.

Recupero: 0′ p.t. – 3′ s.t.

Ammoniti: Bertoni (PP); Bellodi, Cotali, Vallocchia, Pinna (OLB).

Note: Giornata fredda e soleggiata. Terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori 837.