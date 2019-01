La Robur riprende a correre grazie a un Planezio da favola

Vincere era necessario, e la Coelsanus di Cecco Vescovi questa volta non ha tradito: dopo quattro sconfitte in fila che avevano raffreddato una classifica che per la Robur si era fatto molto interessante, i gialloblu riprendono la corsa piegando un’avversaria diretta – in ottica playoff – come Empoli in una partita molto equilibrata (73-70).

Due i grandi protagonisti in casa Robur nel successo sui toscani: Marco Planezio e Riccardo Caruso. Il lungo bergamasco è stato il vero dominatore del match, con una “tripla doppia” fatta di 28 punti, 11 rimbalzi e 10 falli subiti, pure con ottime percentuali dal campo e in lunetta. Il giovane esterno lo ha affiancato alla perfezione, segnando 18 punti con un percorso netto dall’arco dei 6,75 (4/4) e con la tripla che ha sparigliato le carte a 40″ dalla conclusione. (Nella foto: Caruso / Bertoni-Robur)

La Coelsanus tra l’altro ha dovuto di nuovo fare a meno di Ferrarese, a referto ma non utilizzabile e in attacco non ha avuto il consueto contributo dalla coppia Mercante-Passerini (9 punti in due), anche perché il primo ha dovuto stringere i denti per un problema alla caviglia mentre il secondo ha dato un buon contributo in difesa. Vescovi però ha trovato solidità da Rosignoli e organizzato un gioco collettivo che ha portato a ottime percentuali, specie da due punti. Giannini e compagni, al contrario, si sono affidati a lungo al tiro pesante e lo hanno fatto con ottime percentuali, ma alla lunga la scelta non ha pagato.

Ne è uscita una partita in cui la Coelsanus ha comandato fin dal primo quarto – 24-11 in avvio con Planezio già torrido – e una difesa brillantissima; poi Varese si è mantenuta avanti nei periodi centrali nonostante una Computer Gross in progressiva risalita e mai arrendevole.

Nel quarto conclusivo Sesoldi ha firmato il primo pareggio, Caruso ha respinto l’assalto ma Corbinelli ha messo paura al Campus portando avanti i toscani. La Coelsanus però, pur tremando, ha trovato le forze per reagire e così il solito Planezio – stavolta in lunetta – e Caruso con la tripla di cui abbiamo parlato più in alto hanno messo in cassaforte i due punti.

Con questo successo, il nono della stagione, la Robur resta aggrappata alla zona playoff in ottava posizione lasciandosi alle spalle proprio Empoli (che ha conservato il vantaggio sul doppio confronto). Settimana prossima altra toscana sulla strada dei gialloblu, stavolta in trasferta: Rosignoli e soci saranno a Montecatini contro un’avversaria della fascia centrale del girone, strappare un altro successo sarebbe molto importante.

Coelsanus Varese – Comp. Gross Empoli 73-70

(24-11, 41-32; 54-52) Varese: Planezio 28 (6/8, 3/6), Caruso 18 (2/3, 4/4), Rosignoli 10 (4/6), Passerini 6 (2/4, 0/4), Ivanaj 4 (2/3, 0/3), Maruca 4 (2/2, 0/3), Mercante 3 (1/4 da 3), Assui 0 (0/1), Calzavara. Ne: Mottini, Trentini e Ferrarese. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 17 giornate): Omegna 30; Piombino, Firenze 26; San Miniato 24; Alba 22; Vigevano, Sangiorgese 20; VARESE 18; Empoli 16; Pavia, Borgosesia, Montecatini, Oleggio 14; Cecina 8; Siena 4; Domodossola 2.