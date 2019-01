La Uyba non si rialza: Bergamo passa al Palayamamay

Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva, per la Unet E-Work Busto Arsizio che nella prima partita del girone di ritorno perde anche contro la Zanetti Bergamo 1-3 (27-29, 23-25, 25-18, 23-25) che si vendica così del KO casalingo patito all’andata contro le bustocche.

Le assenze di Grobelna e soprattutto di Herbots si fanno sentire, nonostante una più che buona prestazione di per Piani che per Meijners: di certo però Mencarelli non ha avuto le alternative consuete. Come nella scorsa stagione poi, il rendimento della squadra bustocca inizia a calare verso Natale e se i presupposti sono gli stessi di dodici mesi fa, allora il girone di ritorno per le biancorosse rischia di diventare particolarmente complicato.

Buona la prova di Meijners che gioca la sua prima partita intera in campionato dopo lo stop di un anno per la maternità; per l’olandese 19 punti (1 muro, 41%). Dopo di lei si fanno vedere Piani (15 punti, 1 muro, 33% positivo) e capitan Gennari (15 punti e l’atteggiamento positivo di una condottiera che non molla mai). Dall’altra parte della rete incontenibile Smarzek, che trascina le sue compagne (per lei 22 punti, 1 muro, 1 ace); bene anche Courtney (17 punti, 1 muro, 1 ace), Olivotto (10 punti, 3 muri) e Loda (8 punti).

Bergamo quindi guadagna 3 punti importantissimi per la sua classifica, mentre Busto spreca ancora l’occasione per tenersi nella scia delle migliori, in un mese di gennaio che vede le farfalle un po’ sottotono, a dispetto invece degli innumerevoli impegni in calendario tra campionato (si torna in campo il 10 gennaio a Monza), Coppa Italia (andata il 16 gennaio a Cremona, ritorno il 21 a Busto) e CEV Cup (il 24 gennaio).

LA PARTITA

Mencarelli schiera Orro in regia, Piani opposto, Botezat e Bonifacio al centro, Gennari e Meijners in attacco, Leonardi libero. Partono subito forte le orobiche che si portano sull’1-3 ma le padrone di casa non ci stanno e si riportano subito in scia (3-4). La partita si mantiene in equilibrio fino al 7 pari, poi la UYBA ingrana la marcia e scappa portandosi a +3 (12-9) grazie all’ace di Orro. Capitan Gennari mette a terra il 16-12, poi la squadra di casa si spegne e la Zanetti ne approfitta, riportando la parità (19-19). Il finale è punto a punto, Busto ha addirittura tre palle set ma le spreca e si va ai vantaggi. Smarzek suona la carica e Bergamo porta a casa il 27-29.

Il secondo parziale inizia in equilibrio (4-5), poi Smarzek, in grande spolvero, segna il +3 (6-9) ma capitan Gennari non ci sta e risponde con ben tre punti uno dietro l’altro (8-9). Si continua in equilibrio, con le due formazioni che combattono punto a punto Sul 19-19 la schiacciata di Meijners va fuori e Bergamo conquista il vantaggio. Ancora un finale di grande gioco dove però le biancorosse sprecano. Sul 23 pari Mencarelli mette in campo Peruzzo in battuta ma la giovane farfalla sbaglia e Loda mette a terra anche il 23-25.



Ancora equilibrio in avvio di terzo set, poi l’attacco di Meijners e il murone di Bonifacio segnano il +3 (9-6 e time out Bergamo). Al rientro in campo, approfittando del doppio errore di Smarzek prima e Loda poi, la UYBA vola sul 12-7. Piani mette a terra anche il 13-7 e la panchina bergamasca ferma il gioco. Le padrone di casa sembrano avere in mano le redini del match e continuano a macinare punti (18-11) contro una Zanetti che sembra essersi un po’ fermata. Nel finale si set le biancorosse concedono qualcosa alle avversarie che sul 20-13 mostrano una reazione e ci prova, anche se al distanza è davvero tanta. Sul 24-18 Mencarelli rimette in battuta Peruzzo su Bonifacio; un pasticcio delle orobiche manda la palla in rete e per Busto è 25-18.

Nel quarto parziale dopo un ennesimo avvio equilibrato, Courtney suona la carica e segna 5 punti consecutivamente, portando Bergamo sul 6-12 (time out Mencarelli). Al rientro in campo le orobiche concedono un paio di punti alle padrone di casa e la panchina rossoblù ferma il gioco. L’ace di Botezat galvanizza i tifosi e riporta la UYBA a -3 (13-16), mentre quello di Orro significa -1 (16-17 e time out Bergamo). La gioia non dura molto perché la solita Curtney, insieme a Loda, riportano la Zanetti a +3 (17-20). Sul 18-21 ancora una volta dentro Peruzzo in battuta su Bonifacio e cambio anche al centro con Berti su Botezat. Azioni lunghe e molto combattute tra le due formazioni in questo finale set. Berti mette a terra il pallone del 21-22 e poi il suo murone significa parità. Ma non basta: Mingardi prima e l’errore in attacco di Busto, segnano il 23-25.