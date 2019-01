Lotta alla povertà, Croce Rossa in campo

Donate 1500 scatole di passata di pomodoro e 350 pacchi di biscotti alle famiglie in difficoltà assistite dalla CroceRossaLuinoeValli.

Un altro imprenditore, che vuole anch’egli restare anonimo, ha donato 1.000 euro al Comitato luinese, finalizzate proprio all’acquisto di derrate alimentari per le oltre 400 persone aiutate tutti i mesi dai volontari della #CroceRossa.

«E’ un altro segno della generosità che accomuna tante persone che vogliono contribuire a migliorare la vita di chi è più in difficoltà. Siamo grati a tutti coloro che ci stanno aiutando, in diverse forme, pubbliche o restando nell’anonimato, a credere che il nostro Paese e la nostra Comunità sia ben diversa dai messaggi di chiusura o indifferenza a cui spesso assistiamo alla TV. «commenta il Presidente Pierfrancesco Buchi – C’è tanta gente buona che aiuta le molte associazioni come Croce Rossa o che lo fa in forma privata; questi gesti rafforzano la motivazione in tutti noi».