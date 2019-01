L’ultimo grande saluto a Cesare

La chiesa San Martino di Malnate non è stata capace di ospitare tutti gli amici, parenti, conoscenti e appassionati di moto che hanno partecipato oggi, lunedì 21 gennaio, al funerale di Cesare Sarno, il 44enne morto in un incidente in moto.

Davvero tante le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Cesare, ricordato da tutti con tanto affetto per i suoi sorrisi, i modi gentili e il carattere solare.

Il grande silenzio commosso è proseguito a lungo anche dopo la fine della cerimonia, rotto solo dal rintoccare delle campane.