Maschere di carta e curiosità sugli animali

Ultimo appuntamento con il ciclo di laboratori in pillole “Natura a 360°” promosso dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli) e rivolto ai bambini che desiderano per imparare a conoscere la natura in tutte le sue forme con esperimenti, curiosità e attività pratiche.

Sabato 9 febbraio alle ore 16 nel salone dello Spazio ScopriCoop di via Daverio 44 (secondo piano), i volontari dell’associazione proporranno ai bambini un’attività creativa per realizzare delle maschere di carta e scoprire delle curiosità sugli animali selvatici.

Età consigliata: 6-10 anni.

Prenotazione richiesta: gallarate@lipu.it oppure Tel 347 1132164.

Donazione Lipu: 3€ a bambino.