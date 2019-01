I Mastini vogliono la semifinale di Coppa: Stricker in giallonero

La partita di andata non si è conclusa come sperato, quella di ritorno però può regalare un obiettivo che dalle parti del PalAlbani è considerato di grande rilevanza.

Giovedì sera – 10 gennaio, ore 19,30 – i Mastini saranno impegnati a Bressanone nel retour match dei quarti di finale di Coppa Italia e partono ad handicap dopo il 3-4 del match disputato a Varese. I gialloneri dovranno quindi ribaltare il risultato in trasferta (servono due reti di scarto o una, con almeno 5 gol segnati), impresa non semplice contro i Falcons ma necessaria se si vuole portare a casa una qualificazione assai desiderata. (Foto in alto: Stricker / Hc Chiavenna)

A Bressanone potrebbe fare il suo esordio in maglia varesina anche David Stricker, esperto attaccante di classe 1979 che lo scorso anno giocò nel Caldaro (26 punti in 16 parite!) ma che in questa stagione si è dedicato solo all’hockey inline fino alla chiamata della società giallonera, grazie allo sforzo deciso dai presidente Matteo Torchio e Matteo Cesarini. Stricker, stecca destra, dotato di potenza e qualità, è considerato un rinforzo di primo piano per coach Da Rin che peraltro non lo potrà schierare con costanza per motivi logistici (il giocatore vive e lavora fuori regione).

A Bressanone servirà una partita perfetta: i Falcons – quinti nella prima fase di campionato e quindi già sicuri dei playoff – sono compagine preparata e caparbia e hanno diversi giocatori (da Daccordo a Tauber, da Sottsas a Bona, il mattatore dell’andata) in grado di colpire. Giovedì sera Da Rin dovrà probabilmente rinunciare a qualche giocatore della rosa per via del turno infrasettimanale, ma la squadra si è preparata al meglio per provare a piazzare il colpaccio. Il match dell’Eishalle sarà diretto dai signori Gruber ed Egger e sarà raccontato in diretta dalla cronaca di Radio Village.