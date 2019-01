Una mattina di incidenti sulle strade del Gallaratese

Un ciclista e un pedone sono stati investiti in due diversi incidenti a Cassano Magnago e Gallarate.

Sono due casi di una mattina che ha visto diversi sinistri sulle strade del Gallaratese.

Primo episodio alle 7.40 del mattino: un 23enne in bici è stato investito in via Matteotti a Cassano, l’urto è stato abbastanza violento ma per fortuna non ha riportato ferite. Alle 9.30 il secondo incidente: un uomo di 48 anni è stato travolto in via Carlo Noè, asse a grande scorrimento alla periferia nord di Gallarate. È successo nel tratto verso l’incrocio con il Sempione, l’uomo è stato poi portato in ospedale a Gallarate in codice giallo, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

Un altro incidente ha invece coinvolto un mezzo pesante in via Egeo a Gallarate, rione Crenna. È stato soccorso il guidatore, un uomo di 57 anni, che non ha riportato ferite.