Da Mita Medici a Dacia Maraini: al Santuccio “Parola di donna”

A Varese, dal 9 febbraio al 24 maggio, si svolgerà Parola di donna, la rassegna “al femminile” di teatro, musica, letteratura, con la partecipazione di personalità di riferimento del panorama artistico e culturale italiano, per tenere acceso un riflettore su tematiche che vedono la donna “al centro”: la famiglia, l’amore, la realizzazione, il sociale.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese e a presentare la rassegna questa mattina erano presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti, gli assessori Rossella Dimaggio e Roberto Cecchi insieme alla Consigliera comunale Marisa Coletta, ideatrice e curatrice della rassegna e Franca M. De Monti per la direzione artistica.

Una rassegna “al femminile” non solo per la maggior parte delle interpreti, ma anche «Con il lodevole obiettivo di tenere acceso un riflettore sui temi che vedono la donna al centro e approfondirli con l’aiuto del teatro, della musica e del dialogo» come ha commentato l’assessore Dimaggio, sempre attento alla diffusione delle pari opportunità di genere.

«Parola di Donna nasce perché, nonostante le conquiste raggiunte, la donna ha ancora “muri” da abbattere, diritti da ricordare e parità da affermare – ha spiegato invece Marisa Coletta – Con questa iniziativa culturale, speriamo di trasmettere un messaggio positivo, gioioso e allo stesso tempo profondo e costruttivo del nostro “essere donna” come elemento propulsore di valori e vitalità, di talenti e sensibilità».

IL PROGRAMMA

sabato 9 febbraio ore 20:30

LE PAROLE DI RITA con LAURA LATTUADA sulla vita di Rita Levi Montalcini

giovedì 21 febbraio ore 20:30

IL CANTO DELLA BELLA EPOQUE con ELISA MAFFI soprano – ALESSANDRO FANTONI tenore – ELISA DE LUIGI pianoforte. Letture di Betty Colombo, contestualizzazione Paolo Zanzi.

Venerdì 8 marzo ore 20:30

SONO UNA FIGLIA DEI FIORI di e con MITA MEDICI. Alla fisarmonica Saria Convertino.

Domenica 24 marzo ore 16:30

GRANDI DONNE PER GRANDI UOMINI con il M° ORAZIO SCIORTINO. Recital pianistico sulle musiche di Clara Schumman e Fanny Mendelssohn. Alla termine: aperitivo con il musicista!

Venerdì 12 aprile ore 20:30

DORA PRONOBIS di Concita De Gregorio, con FEDERICA FRACASSI e Lamberto Curton, sulla vita di Dora Maar.

Venerdì 24 maggio ore 20:30

CORPO FELICE, presentazione di DACIA MARAINI della sua ultima pubblicazione. Conduce Raffaella Carretta, letture di Angela Demattè

INFO E CONTATTI

“Parola di donna” ha una pagina facebook e un account instagram:

Facebook: https://www.facebook.com/paroladidonnavarese/

Instagram:@parola_di_donna_varese