È morto Bort, il celebre disegnatore della Settimana enigmistica

Era uno di quei personaggi che è entrato in tantissime case italiane per anni. Mario Bortolato, 92 anni, in arte ‘Bort’, è morto venerdì 18 gennaio.

Per oltre trent’anni ha disegnato e firmato Le ultime parole famose, la vignetta nella penultima pagina della Settimana Enigmistica con un titolo diventato di uso comune nei discorsi degli italiani.

Nato a Salzano (Ve), laureato in Giurisprudenza, ‘Bort’ si era trasferito prima a Voghera poi in Piemonte.

I funerali si terranno lunedì 21 gennaio nella parrocchia San Giovanni Evangelista.