Mv Agusta, per la Supersport c’è Fuligni

Il Team MV Agusta Reparto Corse, che parteciperà al Campionato del Mondo Supersport, ha scelto Federico Fuligni per la stagione sportiva 2019.

Il pilota pesarese affiancherà il già confermato Raffaele De Rosa.

Dopo l’ultima stagione corsa da esordiente nel campionato mondiale Moto2 con il team Tasca Racing, Federico affronta una nuova sfida ancora da esordiente nel Campionato del Mondo SSP600.

Fuligni ha dichiarato: «Dopo una stagione difficile in Moto2, ho cercato nuovi stimoli per la mia carriera da pilota e valutato con il mio coach Alex De Angelis diverse opportunità. Tra i vari progetti, vi era anche quello di Giovanni Cuzari che da tempo si dedica al progetto con la MV Agusta F2 nel mondiale Moto2, per il quale sarò coinvolto come terzo pilota. Parlando con lui è nata questa opportunità. Tutti mi hanno parlato in maniera molto positiva della squadra, composta da uomini di grande esperienza e soprattutto molto appassionati. C’è voluto quindi veramente poco per raggiungere l’accordo con Andrea Quadranti perché entrambi vogliamo la stessa cosa: “i risultati”».

«MV Agusta – prosegue il pilota nato nel 1995 – è già protagonista in questa categoria e ambisce alla vittoria, io cerco il riscatto dopo una stagione difficile nella quale sono mancati i risultati anche per motivi fisici. Le motivazioni sono forti e voglio impegnarmi con la nuova squadra per ottenere ottimi risultati per me e soprattutto per tutti gli appassionati. Sono orgoglioso di rappresentare questo glorioso marchio in questa categoria che utilizza un motore 3 cilindri proprio come la nuova Moto2, categoria dove cercherò di tornare non prima di aver ottenuto i giusti risultati».

Andrea Quadranti, MV Agusta Reparto Corse Team Principal: «Sono felice di poter accogliere nel nostro Team un giovane e promettente pilota come Federico con tanta voglia di riscattarsi e mettersi in gioco in una nuova categoria. Da parte nostra garantiremo il massimo supporto sia a Federico sia a Raffaele».