Nuova salatura sulle strade cittadine

Il Comune di Varese informa che a partire dalle ore 19.30 di questa sera, mercoledì, verranno effettuate nuovamente le operazioni di salatura preventiva sui principali percorsi delle strade cittadine (immagine di repertorio).

I mezzi spargi sale sono entrati in azione già nella notte scorsa e questa mattina sulle strade, marciapiedi e per salare gli ingressi delle scuole. Prosegue dunque la completa operatività del Piano neve comunale anche in previsione di possibili nevicate nei prossimi giorni.