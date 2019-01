Piacere per piacersi: non è solo una questione di immagine

Non è solo una questione di gusto estetico. Stare bene con se stessi e il proprio corpo è il modo migliore di raggiungere l’equilibrio. Accettarsi è la via per trovare il ruolo in società e starci serenamente.

La chirurgia plastica è spesso associata al mondo dei “VIP”, persone che hanno bisogno di un’estetica perfetta per reggere il peso dei riflettori sempre accesi. Ma tutti noi, nella nostra quotidianità, abbiamo a che fare con riflettori e notorietà: non allargata, men che meno planetaria, ma pur sempre una ribalta.

Sentirsi inadeguati o “brutti anatroccoli” è un limite che possiamo e dobbiamo superare.

Avvicinarsi al mondo della chirurgia plastica può essere d’aiuto nell’opera di accettazione di noi stessi, però, occorre ricercare regole e professionalità.

L’estetica si basa su interventi che rimandano al campo della medicina. Improvvisare è rischioso. È quanto vanno ripetendo gli specialisti che hanno ben presenti i rischi del settore. Il Centro polispecialistico Beccaria di Varese offre consulenze e soluzioni con uno specialista, il dottor Stefano Scamoni, chirurgo plastico.

Quanto è importante accettare la propria immagine nella vita?

Il mio motto è piacersi per piacere, accettare la propria immagine è fondamentale per star bene con se stessi solo così si può star bene anche con gli altri

Tra grasso in eccesso, rughe, profili non armonici, smagliature: può esserci una graduatoria degli inestetismi più difficili da accettare?

La percezione del proprio corpo e della propria immagine è assolutamente personale ed estremamente variabile tra individuo ed individuo indipendentemente dal fatto che siano più o meno gravi e più o meno visibili, ad esempio, sul viso o sotto i vestiti

È soltanto una questione di immagine?

A volte è solo immagine a volte è anche salute. Per esempio, un bel naso può anche respirare meglio in caso di correzione della parte funzionale. Un vantaggio che si somma al benessere e alla salute mentale di vedersi e accettarsi meglio

Quali sono gli interventi più consigliati ? e quelli più richiesti?

Liposuzione ( asportazione di parte del tessuto adiposo sottocutaneo), rinoplastica ( intervento chirurgico che permette di rimodellare il naso), mastoplastica ( intervento chirurgico effettuato sul seno per vari motivi), blefaroplastica ( procedura di chirurgia plastica di ricostruzione o correzione delle palpebre)

Parliamo di inestetismi del volto: quali sono le soluzioni? Ci sono risposte adatte a ogni età ? L’approccio personalizzato a cosa deve mirare?

Ci sono soluzioni per ogni tipo di inestetismo: dalle iniezioni di acido ialuronico al botox per arrivare all’impiego di tecnologie laser e non.

Per ogni età c’è sempre la possibilità di intervenire, risposte che mirano a personalizzare i trattamenti nell’ottica del rispetto della propria fisionomia, delle proporzioni e dei canoni estetici.



Le conseguenze: spesso si vedono volti stravolti. Come si affronta la medicina estetica?

Con molta serietà. Il paziente si deve affidare a specialisti in Chirurgia Plastica. Non esiste la specializzazione in medicina estetica o chirurgia estetica esse sono branche incluse nella Chirurgia Plastica

E a livello di dolore e conseguenze fisiche da affrontare? cosa occorre sapere?

Non esistono trattamenti di medicina estetica e soprattutto di chirurgia estetica senza tempi di recupero e possibili conseguenze transitorie come ad esempio un ematoma (livido) o un gonfiore, il dolore spesso viene reso sopportabile dalla terapia antidolorifica tutti aspetti da chiarire in sede di visita e da non tramite internet



Consigli per chi vuole avvicinarsi alla medicina estetica?

Il consiglio e sempre quello di rivolgersi agli specialisti in chirurgia plastica

Consigli per evitare di “mettersi in mani sbagliate?

Assolutamente solo specialisti in chirurgia plastica