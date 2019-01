Piccolomo, la sentenza nel pomeriggio

È cominciata alle 9.30 di venerdì 18 gennaio l’ultima udienza in Corte d’Assise che terminerà oggi con la sentenza per la morte di Marisa Maldera, deceduta nel 2003 in un incidente stradale e he vede come imputato Giuseppe Piccolomo per omicidio volontario.

Il pubblico ministero Maria Grazia Omboni non ha richiesto di replicare, opponendosi tuttavia all’acquisizione della memoria difensiva presentata dal difensore Stefano Bruno lo scorso 15 gennaio.

La Corte ha acquisito la memoria e si è ritirata in camera di consiglio, e alle 12 la cancelleria farà sapere i tempi previsti per la decisione.