Da Rin: “Dagli errori si può imparare. A patto di non ripeterli”

Sarà una classica dell’hockey nazionale, Varese contro Alleghe, ad aprire la seconda fase della Italian Hockey League e in particolare il cosiddetto Qualification Round, girone che comprende le squadre classificate tra il sesto e il decimo posto della stagione regolare.

Il calendario prevede partite di andata e ritorno all’italiana al termine delle quali le prime tre partecipanti accederanno ai playoff insieme alle cinque squadre che invece si disputeranno le posizioni migliori della griglia con il Master Round: si parte con un punteggio che tiene (in parte) conto della classifica della prima fase.

I Mastini puntano senza mezzi termini ai playoff, a detta anche di Massimo Da Rin, l’esperto coach di Cortina che ha ereditato “in corsa” la squadra da John Cacciatore. «L’obiettivo è quello di entrare nelle prime tre della classifica del Qualification Round: è nostro dovere scendere in pista con l’intento di vincere ogni partita, ma la meta finale è chiara. Affronteremo squadre che sulla carta sono tutte alla nostra portata, anche se il Valdifiemme per organico e rinforzi potrebbe tranquillamente essere tra le prime cinque. Però anche noi avremmo potuto qualificarci al Master Round…».

Il giudizio di Da Rin sulla prima fase del campionato dei Mastini è agrodolce. «Da un lato è certo che da parte nostra sia stato lasciato qualche punto per strada; d’altro canto però io credo che questo per il Varese sia un “anno zero” e anche la società ragiona in questo modo. Diciamo che gli errori fatti aiutano a fare esperienza e quindi possono essere utili, a patto però di imparare e di non ripeterli». Da Rin porta alcuni esempi pratici: «Ci sono state partite in cui non abbiamo saputo gestire il vantaggio, altre – come ad Appiano – in cui qualche penalità presa in modo stupido ci è costata la partita. Se non ripeteremo queste cose dimostreremo di aver capito la lezione e di essere sulla strada per instaurare una mentalità vincente. Sono cose che non si cambiano in poco tempo ma che è necessario comprendere e migliorare: chi lo fa, con me, gioca sempre».

ESEMPIO MENGUZZATO

Menguzzato in azione (foto R. Gernetti)

Chiamato a indicare un giocatore capace di fare il salto di qualità, Da Rin indica il portiere giallonero Marco Menguzzato. «Ha lavorato tanto in questi mesi ed è stato capace di migliorare sensibilmente la propria percentuale di parate (statistica prevista tra quelle ufficiali dell’hockey ndr) che in questa stagione è cresciuta fino a sfiorare il 90%. Marco ha un suo mestiere ma spesso si allena alle 7 del mattino con esercizi specifici per migliorare il suo gioco, con i suoi interventi ci ha permesso di restare in partita anche in serate in cui altrimenti avremmo capitolato presto. Ora è un portiere di livello medio-alto: lo abbiamo aiutato ma lui si è messo in condizioni di diventare più bravo di quanto fosse».

SFIDA ALLE “CIVETTE”

Ora, come detto, nel futuro a breve termine c’è l’Alleghe, ospite al PalAlbani alle 20,45 di giovedì 3 gennaio. Le “Civette” hanno avuto un periodo di flessione dovuto anche all’indisponibilità della loro pista, ma ora si stanno ritrovando e saranno più attrezzate rispetto alla partita giocata a Varese nel girone di ritorno. «Dobbiamo scendere in pista con rispetto e concentrazione, ben sapendo però che in casa non possiamo lasciare punti – spiega coach Da Rin – Anche perché il calendario non è dei migliori e neppure la formula mi piace più di tanto. Ma questo non è un alibi: vale per noi come per tutte le altre squadre».