Sul palco “Io”, la storia di 30 attori diversamente abili

Lo spettacolo teatrale “IO” è di nuovo in scena a Caronno Varesino venerdì 18 gennaio 2019, alle 20, presso l’oratorio San Giovanni Bosco in via G. Garibaldi.

Ancora una volta, quindi, gli attori di Arca 88, della Cooperativa Progetto promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA) e di Brugnoli Tosi di Busto Arsizio (VA) portano in scena questo bellissimo spettacolo, figlio del laboratorio “Teatrando”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando Assistenza Sociale 2018. Questo progetto – lo ricordiamo – offre la possibilità a 30 artisti diversamente abili di parlare di sé ed esprimere il proprio punto di vista, per poi proporlo al pubblico attraverso il teatro.

Al termine della rappresentazione, patrocinata dal Comune di Caronno Varesino e sostenuta da diverse associazioni del territorio, seguirà l’esibizione del Coro Amici Miei di Calcinate del Pesce (VA) con i loro canti popolari e di montagna che sapranno allietare il pubblico con le loro stupende voci. Integrazione, arte, musica e canti in un’unica e intensa serata a ingresso libero.