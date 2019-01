Un algoritmo per stabilire i 20 migliori ristoranti di Varese

Come stabilire quali sono i migliori ristoranti di Varese

Ogni persona vuole mangiare bene, assaporare piatti di qualità; scegliere il luogo adatto a soddisfare queste esigenze non è semplice, specie se si è in un posto nuovo per motivi di lavoro o per un viaggio di piacere.

Per aiutarci nella scelta del luogo giusto, una start up del settore food, Sluurpy, tutta italiana, ha sviluppato uno speciale algoritmo (chiamato Sluurpometro) capace di raccogliere tutte le recensioni presenti sul web per ogni ristorante, estrapolando poi un voto univoco, messo a disposizione di chi cerca la qualità nel piatto.

Lo Sluurpometro, quindi, reperendo delle informazioni dal web, recensisce i ristoranti sia d’Italia sia del resto del mondo, offrendo un servizio (che potremmo definire) matematico, a tutti gli utenti che lo utilizzano.

Curiosi di sapere quali sono i 20 migliori ristoranti della città di Varese? Ecco di seguito la lista, con il voto risultato dallo Sluurpometro.

Il polpo fritto – 98

Quasi tutti coloro che sono passati da questo ristorante hanno espresso un parare positivo. Si suggerisce di sceglierlo poiché, dalla freschezza del cibo all’accoglienza, passando per la gentilezza e la professionalità del personale, durante il servizio, tutto a “Il polpo fritto” è curato nei minimi dettagli.

Ristorante colonne – 98

Anche per questo locale vi sono tantissime opinioni positive tra cui quelle che riconoscono la grande creatività dello chef, la sua abilità in cucina e la bontà dei suoi piatti.

A tutto questo, si aggiunge la presenza di un bellissimo panorama.

Ristorante Luce – 96

Affacciata sul giardino di Villa Panza, in molti la definiscono una location da favola.

Oltre l’aspetto estetico, si consiglia tale ristorante per la qualità del cibo servito. Per ogni occasione, tutto, dall’aperitivo al dolce, è di ottima qualità e regala un’esperienza culinaria armoniosa.

Gelateria La romana – 90

Si consiglia di andare in questo posto sia per gustare un ottimo gelato, sia per una buona crepe o per i dolci in vasetto.

Il gusto di tali prelibatezze è apprezzato da tutti; vi è però una piccola nota dolente che riguarda il prezzo, un po’ alto rispetto alle altre gelaterie, ma giustificato dalla qualità del prodotto offerto.

Ristorante Teatro – 90

Si suggerisce questo ristorante per essere accolti da personale altamente qualificato, cordiale e molto disponibile, adatto a soddisfare tutte le richieste avanzate.

Si può affermare, inoltre, che sia il menù di carne sia quello a base di pesce siano davvero soddisfacenti, poiché entrambi preparati con prodotti di altissima qualità.

Il Baretto – 90

Questo locale è consigliato a chi preferisce gli ambienti piccoli e intimi.

Si suggerisce questo posto poiché il personale che vi lavora ha l’opportunità di fornire consigli su come gestire le proprie abitudini alimentari per non danneggiare l’organismo.

Inoltre, è possibile scegliere tra diverse tipologie di vini.

La Perla – 90

È definito un locale elegante, raffinato, dall’arredamento sobrio.

La perla è consigliata a chi desidera unire cortesia e professionalità alla qualità del buon cibo, specie del pesce, cui abbinare un buon vino.

Colonne – 89

Si suggerisce questo ristorante per il cibo di qualità, preparato utilizzando prodotti di prima scelta molto raffinati.

Il tutto è impreziosito dal fatto che la location è veramente incantevole.

Buosi Gelato – 89

Si tratta di uno dei locali più conosciuti della città, proprio per via dei prodotti utilizzati.

Oltre alla qualità delle materie prime, è bene sottolineare come il locale sia pulito e il personale cortese e disponibile, soprattutto nei confronti di chi mostra particolari esigenze, come i celiaci.

Tigella Bella take away – 89

Si consiglia di andare in questo locale, qualora si voglia consumare un piatto tipico della città di Varese, come la tigella, senza volersi accomodare.

Questo posto è perfetto per chi va di fretta o per chi decide di fare uno spuntino al volo con cibo di buona qualità.

Panorama Restaurant Wine Bar – 89

Che sia per una festa o per fare un buon aperitivo tra amici, sicuramente si consiglia questo locale.

Difatti, oltre al cibo, anche la bellezza e la suggestività del posto colpiscono positivamente tutti quelli che vi si recano.

Al vecchio convento – 89

Questo luogo offre tantissimi motivi per cui sceglierlo tra cui:

Qualità del cibo;

Ottima accoglienza;

Professionalità del personale;

Vini al calice veramente buoni.

Ottimo anche per l’organizzazione di eventi come le feste di laurea, si presenta rustico ma allo stesso tempo raffinato.

Tigella Bella – 89

Questo luogo si consiglia soprattutto ai turisti che desiderano assaporate i prodotti tipici di Varese.

Una tappa assolutamente irrinunciabile.

L’idea dolce – Pasticceria di Masnago – 88

Quasi tutti coloro che hanno avuto l’occasione di assaggiare i dolci proposti da questa pasticceria ne sono rimasti piacevolmente sorpresi.

Si tratta di prelibatezze di buona qualità a un prezzo più che ragionevole, soprattutto per quanto riguarda i pacchetti eventi/ cerimonia.

Si consigli, quindi, a coloro che vogliono degustare un dolce di farvi una capatina: troveranno un personale molto educato che li accoglierà al meglio.

La piada di Strona – 88

Assolutamente consigliato questo posto, in cui è possibile trovare:

Piadine di vario tipo;

Piadine fresche con impasto fatto giornalmente;

Servizio celere e cortese;

Location accogliente;

L’apertura fino a tarda notte;

Ottimo rapporto qualità- prezzo.

Una tappa obbligatoria per chi passa da Varese.

Il Pajolo – 88

Questo locale si consiglia agli amanti della polenta; il locale, seppur piccolo, è molto accogliente e con personale qualificato. Ottimo per trascorrere una serata in famiglia, anche se è possibile il servizio take away.

Pizze e delizie Varese (Il Boss dei penzerotti) – 87

Questo locale è specializzato nella preparazione dei panzerotti che sono veramente di ottima qualità; si aggiunga che il prezzo non è elevato e i menù sono anche a prezzo fisso.

Focacceria La tradizionale – 87

Si consiglia questo locale, se si vuole mangiare una pizza ben saporita, leggera e digeribile. Oltre a tale caratteristica, si aggiungono:

La possibilità di acquistare pizza da asporto;

Facilità nel trovare parcheggio;

Cortesia del personale e velocità nel servizio;

Prezzi nella media.

La Siciliana – 87

Si suggerisce questo locale per trovare prodotti tipici siciliani, come:

Le brioches, anche con crema al pistacchio;

Le paste;

I panzerotti, di ottima qualità.

Haru Japan Fusion Restaurant – 87

Il servizio è veloce e cortese, con piatti di qualità a base di pesce: si consiglia a tutti gli amanti del pesce crudo, non solo a cena ma anche a pranzo; si può degustare un menù fisso molto buono.