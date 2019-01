Un lama a passeggio per le vie di Varese

Ci sono tante cose che uno può aspettarsi di trovare mentre passeggia per le vie del centro di Varese, ma un lama forse non è tra quelle. E invece è proprio quello che è accaduto domenica quando, intorno all’ora di pranzo, è stato avvistato l’animale.

Diverse le segnalazioni arrivate del lama portato al guinzaglio, come un normale cagnolino. Al momento non è chiaro come e perché stesse facendo “le vasche” lungo il centro. La Polizia Locale ha mandato anche una pattuglia a cercare gli insoliti passeggiatori, ma non ha trovato nessuno.

A parte la curiosità, comunque, non ci sarebbe nessun illecito. Se l’animale è stato denunciato ed è tenuto in buone condizioni igienico-sanitarie può essere considerato come un qualsiasi animale da stalla. Un po’ come un cavallo quindi…che però sputa.