Passeggiare con i wooly lama tra i sentieri del Monte Comino

A passeggio con i lama tra i sentieri del Monte Comino, in Canton Ticino. È la proposta originale e divertente, pensata in particolare per le famiglie con bambini, dei gestori dell’allevamento “Lamatrekking“. Sette morbidi esemplari accompagnano i visitatori tra i percorsi della zona proponendo escursioni semplici, di mezza giornata o di una giornata intera, ma anche veri e propri trekking di due o più giorni.

L’azienda agricola del Monte Comino si può raggiungere in pochi minuti di funivia da Verdasio, frazione del comune di Centovalli a circa mezz’ora d’auto da Locarno.

Di carattere mansueto e incredibilmente simpatici, i lama sanno sempre come rendere indimenticabile un’escursione in famiglia. I boschi e gli assolati pascoli del Monte Comino sono la casa di un allevamento di dolcissimi wooly lama. Fare trekking con loro non è solo una passeggiata, è un’esperienza indimenticabile.

L’allevamento del Lamatrekking conta una ventina di lama, di cui tre nati di recente, e due alpaca un po’ ribelli. Il capogregge è Lamir, anche se Zlatan, il suo secondo in comando, tenta da un po’ di spodestarlo senza risultati. Nelle escursioni vengono impegnati i maschi, che hanno un carattere più mansueto e maggiore resistenza. Al Monte Comino sono proposti tre itinerari di diversa difficoltà: l’iniziazione, ideale soprattutto per i più piccoli e chi non è abituato alle camminate in montagna, il giro del monte di mezza giornata e il trekking fino alla cima del Monte Comino, di una giornata intera. I lama sono golosissimi, passeggiando non riescono a resistere a dare un morso ai loro fiori preferiti, né a farsi dare una grattatina dagli arbusti. È proprio questa loro singolarità a rendere i trekking così emozionanti. Al rientro, staccarsi dai lama non è facile, soprattutto per i più piccoli, ma il ricordo della loro fermezza al nostro fianco sul sentiero rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria. E se non dovesse bastare, si può sempre acquistare un piumino di lana di lama che ci ricordi tutto l’inverno di quella splendida gita tra il profumo dei fiori selvatici.