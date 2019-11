Un giorno in Ticino: idee, parchi e musei per una gita con i bambini

(Foto Lugano Region)

Da Swissminiatur al Museo del Cioccolato Alprose, dal Parco Avventura del Monte Tamaro al relax di Splash and Spa: le attività a misura di famiglia nei dintorni di Lugano in Canton Ticino, sono tante e per tutti i gusti.

L’ente di promozione turistica Lugano Region, in collaborazione con le scuole elementari di Taverne e diversi partner locali, ha realizzato una nuova brochure dedicata alle “Family adventures” con itinerari e proposte per una gita con i bambini in Canton Ticino.

“Family adventures”, disponibile anche online, offre diversi spunti interessanti per divertirsi e allo stesso tempo esplorare questo angolo di Svizzera a pochi chilometri dal confine.

NATURA, STORIA E PANORAMI DA SOGNO

Oltre a una visita in città, che proprio in questi giorni si prepara per il Natale, sono davvero tante le possibilità tra cui scegliere, naturalmente a seconda della stagione. Qualche esempio? La gita in funicolare al monte Bré o al San Salvatore, dove domenica 8 dicembre è in programma l’arrivo di San Nicolao, molto suggestivi anche gli itinerari che portano sulla vetta del monte Generoso.

Diverse le proposte per chi ama i parchi e la natura: uno fra tutti il Parco San Grato, giardino botanico molto caratteristico dal quale si gode anche una splendida vista.

Gli appassionati di storia troveranno sicuramente ispirazione al Parco archeologico del Monte San Giorgio, dove, grazie alla tecnologia in 3D è possibile compiere un vero e proprio balzo nel passato.

PARCHI E AVVENTURA

Tra le mete classiche per chi viaggia con i più piccoli c’è Swissiminiatur, museo all’aperto, dove si possono ammirare i più importanti edifici e mezzi di trasporto svizzeri in scala 1:25.

Al Monte Tamaro è aperto tutto l’anno il parco avventura, con tre percorsi di varia difficoltà adatti ai bambini di ogni età.

Piccoli e grandi golosi possono trovare ispirazione al Museo del Cioccolato Alprose di Caslano, che racconta il mondo del cioccolato dalle origini ai nostri giorni. Da non perdere è la sosta al negozio “Nostalgia” per una degustazione di cioccolato.

Tra gli itinerari consigliati, riportiamo infine il percorso che prevede la visita alle miniere d’oro di Sessa e una serie di proposte organizzate, tra cui il trekking con i lama.