Viaggio dei 18 anni: le 15 mete da non perdersi

I diciotto anni rappresentano un traguardo importante, un trampolino di lancio verso il resto della vita. Fra i migliori modi per festeggiarlo, vi sono i viaggi low cost in una delle quindici mete più spettacolari in tutto il mondo. Vediamo quali sono!

Amsterdam

Una città che rispecchia la vitalità dei giovani, ricca di attività adatte a tutti i gusti e sempre al passo con i tempi. Se sceglierai Amsterdam per il tuo viaggio, resterai affascinato dai canali, dagli edifici tipici e dai colori vivaci con i tetti spioventi. La movida notturna di Amsterdam ti catturerà con i molti locali eleganti o trasgressivi: la scelta è ampia e accontenta tutti. Se il tuo compleanno cade in estate, avrai l’opportunità di partecipare a un evento molto atteso da locali e turisti: il Dance Valley.

Parigi

La capitale europea emblema del romanticismo vibra di vitalità. Sempre di tendenza e alla moda, Parigi, con il suo carattere bohemienne chic, ama il bien vivre e lo mostra a ogni angolo e in ogni luogo. La Tour Eiffel, Notre-Dame, Louvre, Musee d’Orsay e il Sacrè Coeur sono solo alcune delle meraviglie di questa affascinante città. Se ami l’arte, non puoi non passare da Montmartre e passeggiare lungo la Senna. I diciotto anni meritano un po’ di movimento che si trova facilmente a Le Sénith o all’Elettric, locali giovani in cui ci si può divertire. Parigi è una scelta che non delude mai.

Londra

Aria di libertà, tecnologia all’avanguardia, musica, cultura e shopping, Londra è tutto questo e molto di più. Ti divertirai al Covent Garden, a Piccadilly Circus, a Trafalgar Square o Camden Town e, se ti piacciono la musica house ed elettronica, non puoi perderti il Fabric. Le occasioni per festeggiare i diciotto anni a Londra non mancano e si rivelano a ogni angolo della città. Un giro sui tipici double bus inglesi non può mancare, così come non possono aspettare una visita a Buckingham Palace e lo shopping sfrenato per le vie del centro.

Barcellona

La città di tendenza del momento è sicuramente Barcellona, che sta accogliendo la gioventù proveniente da ogni parte del mondo, offrendo, oltre al divertimento, anche occasioni di lavoro ed esperienze significative.

Festeggiare i tuoi diciotto anni a Barcellona potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore con questa città, che offre spettacolari spiagge, monumenti storici e artistici di grande interesse culturale; un esempio imperdibile è il giardino di Gaudì, un luogo incantato, dove ti perderai tra sogno e realtà, creato da quest’artista eclettico che ha saputo ricreare una città nella città.

Barcellona è anche modernità, tecnologia e locali che offrono divertimento di ogni genere ai giovani, oltre alla possibilità di conoscere molti nuovi amici di ogni nazionalità.

Le sue spiagge sono apprezzate in ogni parte del mondo, poiché garantiscono giornate rilassanti sotto il sole, bagni in acque cristalline e drink esotici bevuti nei tanti bar tipici. Di notte, la festa continua nei locali che si illuminano di luci multicolori, con musica dal vivo e la luna all’orizzonte. Divertimento e romanticismo sono garantiti nella meta più amata dai giovani.

Berlino

La città giovane per eccellenza. Un luogo che ha scritto la storia, ricco di cultura e reperti storici notevoli, che grazie ai suoi monumenti e musei offre molte occasioni di arricchire il proprio bagaglio culturale.

Non preoccuparti, non è certo un posto noioso. Se cerchi il divertimento, Berlino è il luogo ideale. Moderna e all’avanguardia, è una città al passo con i tempi; sempre in evoluzione, la capitale è un continuo ribollire di correnti artistiche, musicali e culturali. A ogni ora del giorno e della notte, potrai trovare aperti discoteche, pub e locali di ogni genere, per divertirti con gli amici seguendo le ultime tendenze.

Vienna

Vienna è una città ricca di energia, un luogo in cui la vitalità si respira nell’aria frizzantina, tra le strade e le grandi piazze. I locali sono sempre pieni di giovani, che cercano allegria e distrazioni divertendosi e conoscendo persone nuove.

Vienna è la capitale dell’arte in ogni sua forma, dalla pittura alla musica, fino all’architettura: moltissime opere arricchiscono la città in ogni suo angolo. La musica a Vienna è spettacolare: se ami le opere classiche, non puoi rinunciare a un viaggio tra le vie percorse da Mozart e Beethoven.

Passeggiare sulle rive del Danubio o tra i Palazzi imperiali o nel Museum Quatier ti farà sognare ad occhi aperti. Se ami l’arte, potrai ammirare le opere di Gustav Klimt, Egon Schiele e molti altri grandi artisti. Una città particolare per un momento speciale.

Roma

Come non pensare a Roma, per un viaggio speciale come quello che farai per festeggiare i tuoi diciotto anni? La città eterna, la capitale che racchiude in sé ogni sorta di divertimento, oltre alla possibilità di spaziare tra eventi culturali e musicali di ogni genere. Cinema, spettacolo, tutto fa capo a Roma.

Una città antica, ma dall’animo giovane e vitale. Passeggiata per le vie romane è un’esperienza indimenticabile, tra Piazza Navona e Piazza di Spagna, con la famosa scalinata, la fontana di Trevi per ricordare la Dolce vita di Federico Fellini. Da non perdere il Colosseo e i Fori Imperiali.

La scelta dei luoghi dove divertirsi è infinita: si va dai locali jazz alle discoteche con musica house ed elettrica, oltre ai tipici ristorantini, dove gustare la ben nota cucina romana.

Stoccolma

La Svezia è un paese affascinante, ben rappresentata dalla sua capitale: Stoccolma. Una città che sorge sull’arcipelago nel mar Baltico, che comprende ben quattordici isole e oltre cinquanta ponti.

Il centro storico della città, denominato Gamla Stan, è caratterizzato da vicoli di ciottoli e case dalle pareti ocra. Inoltre, in questa zona si trovano la cattedrale di Srokyrkan, il palazzo reale Kungliga Slottet e il Museo Nobel, dedicato al Premio Nobel.

Stoccolma è una città che offre ogni genere di divertimento di giorno e di notte. Le escursioni in barca da un’isola all’altra sono poi una particolarità che lascia davvero senza parole, per la bellezza dei paesaggi e la tipicità delle zone visitate.

Stoccolma è una città riservata, non troppo esuberante, ma l’atmosfera che regala ai turisti che vi si recano è unica e varia. La stagione invernale la vede vestita a festa con i tanti mercatini ricchi di luci e colori che si riflettono sulla candida neve. D’Estate, Stoccolma fiorisce con i suoi prati verdi ricoperti di fiori multicolori e il sole che li illumina fino a tarda ora. Le giornate lunghissime offrono la possibilità di divertimenti infiniti per neo-diciottenni pieni di energia e voglia di vivere.

Lisbona

Lisbona è una città da non perdere se si amano le atmosfere Bohemienne; è incantevole attraversare la città, passeggiando tra i vicoli e scorgendo paesaggi che lasciano senza parole. I quartieri locali rappresentano i luoghi giusti per vivere Lisbona nella sua vera natura, immergendosi nella vita quotidiana del luogo.

Le taverne offrono menù ricchi di piatti tipici che non potrai non apprezzare: entrare in questi locali caratteristici è già una full immersion nella vita cittadina che non può lasciarti indifferente, con il suo calore e la simpatia che emana.

Tra i locali consigliati vi è il Lux, il locale più di tendenza, in cui si può ballare tutta la notte, fino all’alba.

Riga

La capitale della Lettonia, Riga, nota anche come la Parigi del Baltico, ha un fascino particolare. La città si presenta in stile Art Nouveau, con un’eleganza innata, ed è stata dichiarata, per questo e non solo, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Una zona ricca di antichi castelli da visitare per il loro fascino medievale, da far pensare alle favole delle mille e una notte. Nella città, si possono visitare inoltre le chiese e i musei, dove ammirare l’arte tipica del posto, ma anche opere di artisti internazionali.

I divertimenti sono vari e soddisfano le esigenze di ognuno.

Oslo

Una città in cui si fondono storia e modernità in un viaggio nel tempo infinito. Anche la natura trova il suo posto in uno dei parchi naturali più grandi d’Europa. Non ci si può annoiare tra i tanti negozi, locali, pub, pianobar, discoteche, gallerie d’arte, pur non tralasciando il fascino indiscutibile del mare e dei fiordi.

Oslo non si può descrivere: si deve assolutamente vivere, in quanto città su misura per i giovani, per la sua vitalità e le tante opportunità che offre.

Mykonos

Se ami le notti senza fine da passare nei locali più trendy del momento, il Cavo Paradiso e lo Scandinavian sono solo due esempi ben noti ai giovani di ogni parte del mondo.

Per non parlare dell’usanza dei falò sulle splendide spiagge della città, intorno ai quali riunirsi per cantare, ballare e ridere con amici vecchi e nuovi. Un bel modo per festeggiare i diciotto anni.

Helsinki

Una delle città più amate al mondo per la sua bellezza indiscutibile, Helsinki, sita nel Nord Europa, rappresenta un singolare esempio di dinamicità ed esuberanza in ogni periodo dell’anno. Nella stagione estiva, però, dà il meglio di sé grazie alla luce intensa che illumina la città per molte ore, durante le quali le strade e le piazze si animano di vita, di gente che esce per divertirsi, e di eventi di ogni genere.

Dubrovnik

Eccoci in Croazia, con Dubrovnik, una delle città più scelte per i viaggi di piacere dai ragazzi di tutto il mondo. Le sue attrazioni principali sono le mura antiche, le piccole piazze tipiche, i castelli, le chiese ricche di arte e i palazzi monumentali.

Un tocco particolare è dato dal sole e dal mare cristallino, oltre che dalle scogliere a picco sul mare. Tante cose da fare, da vedere e da vivere per divertirsi a ogni ora del giorno e della notte.

La Valletta

Un posto esuberante, che ti travolgerà non appena entrerai nel suo territorio ricco di arte e storia, oltre che di un’inesauribile voglia di vivere. Si tratta di Malta, un luogo intrigante, dove le popolazioni e le culture arricchiscono le tradizioni del luogo.

La città Fortezza de La Valletta è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO: qui, la noia non esiste.

Copenaghen

La magia è nell’aria a Copenaghen, la città della sirenetta, delle favole e dell’innovazione. La storia della città è percepibile a ogni passo, tra le vie storiche della città e l’innovazione dei palazzi moderni e di design, creando le ambientazioni più varie.

Le serate di Copenaghen si vivono tra i locali del quartiere di Vesterbo, in cui i mille locali offrono una varietà infinita di stili per accontentare tutti i gusti.

Valencia

Un po’ di calore mediterraneo a Valencia, una città ricca di storia, arte e scienza oltre ai ricchi mercatini dai mille colori, dove si può trovare ogni genere di oggettistica. La movida notturna merita un occhio di riguardo, soprattutto al Barrio del Carmen, dove si ritrovano gli studenti per divertirsi e fare nuove conoscenze.

Il piatto imperdibile è la paella valenciana cucinata nei locali: non ne potrai più fare a meno.

Praga

Una città regale, in cui libertà e mistero fanno da padrone: Praga, inconfondibile e unica. Una città seducente, da esplorare in ogni sua parte, sia di giorno sia di notte, quando entra in fibrillazione con le sue discoteche famose tra i giovani: Duplex, Karlovy Lazne e il Klub Lavkam. Il divertimento è assicurato.