Vittoria bresciana in un ricco “Città di Saronno”

La decima edizione del meeting “Città di Saronno” che si è disputata domenica 27 gennaio, ha regalato spettacolo, tempi da record e la sensazione di un livello sempre più alto nel mondo del nuoto paralimpico sotto l’egida della Fisdir.

Alla piscina comunale di Saronno sono giunti ben 241 atleti, tesserati per la federazione che riunisce le attività sportive per disabili intellettivi e relazionali, grazie alla regia attenta della Rari Nantes che come sempre gestisce il meeting anche supportata da un nutrito gruppo di volontari.

Il trofeo, valevole per il circuito regionale Nord Cup, è stato vinto dalla Polisportiva Bresciana No Frontiere; podio a seguire per la PHB Bergamo e la Volalto Carate Brianza. Decima la stessa Rari Nantes Saronno.

Tre i primati da sottolineare: il record europeo di Paolo Zaffaroni (Delfini Cremona) nei 50 rana (39″70) e i record italiani fatti segnare da Francesco Piccinini (PHB) nei 100 dorso (1’24”99) e dalla staffetta 4×50 stile mista dell’Osha Como (2’32”84).

«Nel meeting di casa c’è sempre una forte emozione da fronteggiare – spiega la presidente di Saronno, Chiara Cantù – ma i nostri 15 atleti l’hanno gestita bene. La squadra sta crescendo e ha ritrovato Chiara Franza che si era presa un periodo sabbatico: ha realizzato ottimi tempi e dimostrato d’aver ritrovato voglia e grinta». Cantù ha inoltre ringraziato i volontari e i collaboratori della manifestazione: «Un grande grazie a tutti: abbiamo dimostrato che un meeting del genere, concentrato in mezza giornata, si può comunque allestire anche per ragazzi dell’area Fisdir».