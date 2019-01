Volontari nell’ospedale dei bambini. Ecco cosa fare

Sono loro, i volontari, gli angeli del terzo millennio. Persone che scelgono di aiutare i bambini malati e le loro famiglie. Ma non basta la buona volontà, è necessario avere competenze specifiche. Per questo motivo, il 13 febbraio alle ore 17,30, presso l’Aula Leonardo ASST Sette Laghi, in viale Borri 57 a Varese, inizierà il Corso di formazione per volontari in oncologia pediatrica. Un corso gratuito e obbligatorio al fine di iniziare l’attività di volontariato nel Day Center pediatrico e onco-ematologico, presso l’Ospedale del Ponte di Varese.

Il corso è organizzato da ASST Sette Laghi e promosso dalla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus. La responsabile scientifica è la dottoressa Maddalena Marinoni, della S.S.D. Onco-ematologia Pediatrica di Varese, appartenente al Dipartimento Donna e Bambino, diretto da Massimo Agosti.

Otto gli incontri formativi– da febbraio a marzo 2019 – con dodici relatori d’eccellenza. Oltre a Maddalena Marinoni, parlerà Manuela Aiolfi, pediatra di famiglia; Marco Luigi Bellani, responsabile SSD Psicologia, ASST Sette Laghi; Elia Biganzoli, professore di bioetica, biometria e bioinformatica all’Università di Milano; Carlo Grizetti, dirigente medico SSD cure palliative e terapia del dolore ASST Sette Laghi; Maria Rosa Madera psicologa, psicoterapeuta ACOF-SPIC; Alessandra Mammano, medico psicologo clinico, psicoterapeuta; Gianluigi Mentasti, direttore scientifico della Fondazione Giacomo Ascoli; Maria Cristina Morresi, psicologo, psicoterapeuta per l’associazione “Amici della Fondazione G. Ascoli”; Michele Rugo, psichiatra e psicoterapeuta; Daniela Tam Bai, docente di pedagogia, referente sostegno scolastico “Amici della Fondazione G. Ascoli”; Daisy Arnoldi, consulente del lavoro e volontaria della Fondazione Giacomo Ascoli.

Per partecipare è semplice: basta iscriversi gratuitamente qui

Per maggiori informazioni contattare lo 0332-232379.