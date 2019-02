“Acquestorie” con le goccioline Plic e Ploc

Sesto e ultimo appuntamento domenica 3 marzo alle ore 16.15 con “Bim Bum Bam”, la rassegna di Teatro per bambini promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Progetto Zattera.

Per l’occasione sul palco dell’Auditorium Città di Maccagno andrà in scena “Acquestorie”, spettacolo che vede come protagoniste due gocce d’acqua, Plic e Ploc, cadute all’improvviso da un nuvolone.

Le due goccioline accompagnano i bambini alla scoperta di alcune storie riguardanti l’acqua: storie antiche e attuali, reali e fantastiche. Da Noè, che racconta la sua incredibile avventura, a Fatima e alla sua traversata del deserto per per dissetare i figli. E poi ci sono la stellina innamorata del mare, la timida conchiglia e il grande mare profondo, colmo di strane creature, luogo eletto per il gioco, ma anche per le paure dei più piccini. La magia dei suoni, la profondità del mare, la leggerezza delle nuvole e l’amore tenero di una madre accompagnano i bambini in quest’avventura “a cavallo di una goccia, per nutrirsi, dissetarsi e scoprire, giocando, quel mondo fantastico celato nel respiro e nel fluire dell’acqua.

Spettacolo adatto a bambini dai 3 anni in su.

L’ingresso è per tutti gratuito.