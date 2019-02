All’Università Popolare riprendono le lezioni

Giovedì 21 febbraio 2019 prenderà il via il nuovo ciclo primaverile dell’Università Popolare di Luino. Quest’anno le lezioni si terranno sempre il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 presso la sala consiliare del Comune di Luino, in piazza Crivelli Serbelloni 1.

Le iscrizioni si effettueranno martedì 12 e giovedì 14 febbraio dalle 10 alle 12 presso la Biblioteca Civica di Luino, in piazza Risorgimento 2. Come sempre, anche per quest’anno, ormai il trentunesimo, si alterneranno competenti relatori e interessanti argomenti che hanno fatto degli appuntamenti dell’Università Popolare un apprezzato punto di riferimento culturale per il luinese.

Il direttivo dell’Università Popolare è così composto: Maurizio Pesenti presidente; Pierangelo Frigerio vicepresidente; Carla Rossi segretaria e Alessandro Franzetti consigliere.

PROGRAMMA

21 febbraio – LETTERATURA – La poesia americana: “Io sono nessuno”, vita e poesia di Emily Dickinson – Silvio Della Porta Raffo.

26 febbraio – STORIA DELL’ARTE – Palazzo Verbania e il Liberty a Luino: tra Zurigo, Vienna e la Russia, cenni sulla storia e l’evoluzione del Liberty in Europa –Federico Crimi.

28 febbraio – RELIGIONE – Il Codice Personale coranico: la famiglia nell’Islam – Paola Biavaschi.

5 marzo – STORIA, ARTE E SOCIETÀ DELLA CINA – Le antiche arti cinesi del fuoco bronzi e lacche – Irene Affede Di Paola.

7 marzo – STORIA, ARTE E SOCIETÀ DELLA CINA – Attualità: l’etichetta cinese, approccio a un galateo diverso – Irene Affede Di Paola.

12 marzo – STORIA E SOCIETÀ CONTEMPORANEA – L’Unione Europea e la Russia: quali prospettive. L’ostacolo “Crimea” è superabile? –Fabrizio Eva.

14 marzo – STORIA DEL TEATRO – “La figura del mattatore” nel teatro e nel cinema italiano del novecento. Proietti, Tognazzi Gassman…tra teatro, cinema, televisione – Fabio Doriali.

19 marzo – AMBIENTE E GEOGRAFIA – La storia del Bel Paese – Vincenzo Di Michele.

21 marzo – LINGUISTICA – Lingue e dialetti galloromanzi. La nascita dell’italiano –Fabio Doriali.

26 marzo – MUSICA – Danza: la magia della danza nel novecento – Fabio Sartorelli.

28 marzo – STORIA – Un ricordo di Solferino. Nascita di un movimento internazionale – Simona Agnisetta.

4 aprile – MEDICINA – Falsi miti, leggende e verità in gastroenterologia– Marco Parravicini.

9 aprile – LETTERATURA – La città più città d’Italia. Giovanni Verga a Milano e in Lombardia – Giuseppe Polimeni.

11 aprile – AMBIENTE E NATURA – Le glaciazioni – Simona Agnisetta.

16 aprile – STORIA – ARTE – Leonardo da Vinci: vita di un pittore scienziato – Ottavio Brigandì.

23 aprile – BENI CULTURALI – Arte e legalità. Quel che abbiamo perso, dimenticato o trascurato – Tiziana Zanetti.

30 aprile – STORIA – ARTE – Leonardo da Vinci: l’artista delle macchine – Ottavio Brigandì.

2 maggio – FILOSOFIA – Dio e divino nel pensiero delle origini – Roberto Radice.

7 maggio – Chiusura corso.