Amministrative, il Pd sestese si prepara alle elezioni

Il circolo del Partito Democratico di Sesto Calende si prepara alle elezioni amministrative.

“Ci lasciamo alle spalle cinque anni di opposizione in cui, con il gruppo consigliare di Insieme per Sesto, abbiamo dato battaglia su tutti i temi importanti per noi e per i sestesi”.

“Già da diversi mesi ci stiamo preparando alle elezioni comunali di maggio prossimo: consapevoli dei limiti della politica attuale e allargando il più possibile il campo dei democratici, che va ben oltre gli iscritti del Partito Democratico, mettiamo a disposizione tutte le nostre competenze amministrative: guardiamo al mondo civico con molto interesse ed entusiasmo, come è stato nell’esperienza degli ultimi 25 anni, che ha sempre avuto al suo interno una forte componente civica. Il dialogo è e rimarrà aperto con tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori”.