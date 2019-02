Il Bisonte schiaccia le farfalle

Sonora sconfitta per la UYBA che al Mandela Forum di Firenze perde per 3-1 (26-24, 25-19, 18-25, 25-12) contro le padrone di Casa de Il Bisonte. Le ragazze di coach Caprara si sono meritate la vittoria mentre le farfalle non sono state in grado di aprire le ali e nel quarto set, dopo aver vinto il terzo, non hanno saputo pareggiare i conti e provare a giocarsela tutta al quinto, per provare a portare a casa almeno un punto.

MVP della serata è una scatenata Sorokaite che mette a terra ben 23 punti, seguita da Lippmann con 20 punti a tabellino. Mencarelli deve fare a meno di Samadan che è rimasta a Busto Arsizio e durante la partita prova più volte a cambiare le pedine in campo, senza però trovare la ricetta giusta. Le biancorosse, in evidente giornata no, non hanno brillato, come confermato dalla regista Orro: “Una partita vinta meritatamente da Firenze, che ha giocato bene al contrario di noi che siamo state molto arrendevoli. A caldo non so dire cosa sia mancato a livello tecnico, ma credo che a livello caratteriale oggi sia stato evidente che ci fosse qualcosa da rivedere. In ogni caso nessun problema, sapremo reagire a questa sconfitta con il lavoro in palestra: siamo un gruppo unito e ci risolleveremo”;.

LA PARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Bonifacio e Botezat al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

Il primo set si apre bene per la UYBA che si porta velocemente sul 3-7, costringendo Caprara fermare il gioco. Al rientro in campo le toscane lanciano la carica e si riportano a – 1 (6-7). La parte centrale del set si gioca in sostanziale equilibrio, poi Sorokaite e compagne provano l’allungo (21-19). Le farfalle non si arrendono e si va ai vantaggi. Nel finale Lippmann e Daalderop chiudono ai vantaggi (26-24).

Il secondo parziale è tutto fiorentino, con le ragazze di Caprara che dominano (5-2). Le biancorosse possono approfittare id un paio di errori di Daalderop e grazie a Bonifacio trovano il pareggio(5-5). Si procede in equilibrio, fino a che Candi e Sorokaite fanno il break (12-10 dentro Berti per Botezat). Busto soffre e le avversarie sono spavalde (19-14).

Lippmann e Daalderop fanno ciò che vogliono (23-16) e Firenze chiude presto 25-19 proprio con una pipe di Lippmann.

Nel terzo set Mencarelli conferma in campo Piani, Meijners e Berti e la UYBA parte con buon piglio (2-4). Il muro di Orro induce Caprara al time-out (5-11) e un’ottima Berti raccoglie punti (6-13). La UYBA vola e approfitta dell’evidente difficoltà delle ragazze di coach Caprara. Nel finale in discesa chiude Meijners (18-25).

Nel quarto parziale Lippmann con due ace fa 5-1; Bonifacio prova a reagire ma Lippmann e Daalderop allungano(13-6 time-out Mencarelli). La pipe di Sorokaite porta Firenze a +9 (16-7) nel finale il Bisonte ha vita facile.

IL TABELLINO

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (26-24, 25-19, 18-25, 25-12) Il Bisonte Firenze: Sorokaite 23, Alberti 12, Lippmann 20, Bonciani ne, Malesevic ne, Degradi 4, Daalderop 14, Parrocchiale (L), Candi 5, Djikema 2, Popovic ne, Venturi ne. Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 4, Peruzzo ne, Herbots 5, Grobelna 11, Gennari 8, Cumino, Orro 3, Leonardi (L), Bonifacio 9, Meijners 5, Berti 7, Botezat 1.

Arbitri: Giuliano Venturi – Marco Braico

Note. Firenze: ace 6, errori 14, muri 5. Busto: ace 3, errori 5, muri 9.