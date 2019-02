Una “cena con gioco” per scoprire la mafia

Si intitola “tutto sugo e niente mafia” la cena per conoscere più da vicino il fenomeno della mafia: è quella che organizza il Clan “Alba Errante“, dei gruppi scout Varese 3 e Varese 8.

«Per tutto l’anno abbiamo fatto attività per comprendere meglio il fenomeno della mafia, arrivando alla conclusione che è molto diffusa anche nelle nostre zone – ci spiegano – Abbiamo deciso così di proporre una cena aperta a tutti, dove poter raccontare quello che abbiamo imparato in modo simpatico e divertente, attraverso un gioco che si svolgerà durante la cena, con lo scopo di spiegare le dinamiche messe in atto dalla mafia».

La cena si terrà all’oratorio della Rasa di Varese, in via San Gottardo, 45, dalle 18 di sabato 9 febbraio: aperta tutti, soprattutto a ragazzi delle superiori e ai giovani, la cena sarà appunto accompagnata da un giocone che riprodurrá in piccolo i meccanismi mafiosi che si nascondono dietro la filiera alimentare.

Durante la serata verranno inoltre mostrate delle foto del progetto Mapping Mafia di Marco Zanini e a fine cena si svolgerà una breve presentazione del percorso svolto dal clan l’anno scorso e sul comesi sono interessati all’argomento mafia.

La cena sarà preparata il più possibile con prodotti chilometro zero e di stagione, e anche piatti e bicchieri saranno di materiali biodegradabili per cercare di mantenere l’evento a impatto zero e per sottolineare l’importanza del cibo che tutti noi mangiamo e delle scelte quotidiane che influenzano l’ambiente.

Le prenotazioni sarebbero già chiuse: ma info ed eventuali disponibilità sono possibili alla mail clan.alba.errante@gmail.com