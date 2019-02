Cerchi lavoro? Ecco le offerte di Openjobmetis per questo periodo

Sono tanti i lavoratori che Openjobmetis sta cercando in questo periodo. Alla filiale di Busto Arsizio dell’agenzia per il lavoro ci sono infatti annunci per molte categorie professionali.

Si spazia dai tecnici informatici agli addetti per le pulizie, dagli educatori per comunità agli operai passando per operai o stagisti nel settore moda. In alcuni di questi lavori si offrono anche posti a tempo indeterminato.

Chi fosse interessato a candidarsi può farlo inviando una mail all’indirizzo bustoarsizio@openjob.it